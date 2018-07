Sebastian Vettel dio el golpe con su triunfo en la casa de Lewis Hamilton

Sebastian Vettel sonriente, Lewis Hamilton con cara de pocos amigos. El alemán de Ferrari triunfó ayer en el Gran Premio de Gran Bretaña superando al británico de Mercedes, que remontó desde la 17ª posición después de haber sido golpeado por Kimi Räikkönen (Ferrari) en la primera vuelta en el circuito de Silverstone.Resultado, la diferencia entre Vettel y Hamilton en el Campeonato del Mundo del F1 pasa de uno a ocho puntos después de diez pruebas y con once citas aún por disputar."La carrera fue difícil pero lo di todo. Estoy satisfecho con haber remontado hasta la segunda plaza", comentó el inglés, visiblemente decepcionado por no haber conseguido el récord de su sexta victoria -quinta consecutiva- en el Gran Premio de su país.La cara opuesta la ofreció el tetracampeón del mundo alemán. "Ganar aquí (en Silverstone) da una sensación formidable. Correr aquí siempre es algo especial, la pista y los aficionados son fenomenales. Espero que vivamos algo parecido en Alemania... ¡eso sería genial!", señaló Vettel.Hamilton protagonizó una mala salida arrancando desde la pole y vio cómo Vettel y su propio compañero de equipo Valtteri Bottas (Mercedes) lo pudieron superar, antes de que Räikkönen lo saque de pista en la curva número 3.El vigente campeón del mundo, sin duda, limitó los daños, pero el escenario no fue el que esperaba para olvidar el revés sufrido en el Gran Premio de Austria la semana pasada.En efecto, antes de su "peor domingo desde hace mucho tiempo", marcado por un error de estrategia de su equipo y una avería que le obligó al abandono, Hamilton contaba con 14 puntos de ventaja en la clasificación de pilotos.Mientras ambos equipos no dejan de repetir que todos los puntos contarán al término de la temporada, cabe preguntarse cuál será el valor en el momento de resolverse el título de las 22 unidades concedidas en dos carreras.Räikkönen, quien completó el podio a pesar de una penalización de 10 segundos por haber golpeado a Hamilton, reconoció su falta a regañadientes ante un público ansioso por silbar a él y a su compañero Vettel.En el momento de recibir su trofeo, Hamilton se refirió a "una estrategia interesante" de Ferrari, dando a entender que el finlandés lo había sacado intencionalmente fuera de la pista, antes de desdecirse en la conferencia de prensa.La batalla por la primera plaza pareció durante mucho tiempo que se iba a resolver entre Vettel y el finlandés Bottas, pero la estrategia a una parada en boxes elegida por Mercedes, cuando los Ferrari optaron por dos, provocó que sobre el final el segundo piloto de la casa alemana caiga hasta el cuarto puesto.El australiano Daniel Ricciardo, cuyo Red Bull no mostró nunca el ritmo necesario para aspirar a más y concluyó quinto. El alemán Nico Hülkenberg (Renault), el francés Esteban Ocon (Force India), el español Fernando Alonso (McLaren), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el también francés Pierre Gasly (Toro Rosso) completaron el top 10.