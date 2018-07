Reforma y algo más

El Gobernador le mete presión al proyecto de ley de necesidad de habilitar la reforma de la Constitución que está casi inerme en la Comisión de Educación de Diputados: "si los legisladores se ponen las pilas y tratan el proyecto capaz que pueda continuar un mandato más", desafió la semana pasada en medio del campo entre los Departamentos San Justo y San Javier después de inaugurar un estratégico puente que el senador Baucero quiere bautizar "Miguel Lifschitz"."Miguel debería haber enviado el proyecto en noviembre del año pasado; hoy está condenado al fracaso", reflexionó el diputado peronista Luis Rubeo, quien tiene en comisiones su propia iniciativa reformista.Lo cierto es que en el redil político oficialista ya todos miran con esmero al ex- gobernador Antonio Bonfatti para encabezar la fórmula gubernamental en marzo del año que viene. Naturalmente junto a Miguel Lifschitz encabezando lista de Diputados provinciales. Todo ello, acompañados por el radicalismo aliado NEO y -al menos Giacomino y Enrico - de los tres integrantes del bloque Frente Progresista Sur.La otra ala radical enrolada en Cambiemos, columpia ahora entre apoyar al intendente santafesino José Corral, aliado de la jefatura de gabinete de ministros de la Nación, o al Embajador en Uruguay Mario Barletta, pre candidato a Gobernador auspiciado por Elisa Carrió.Barletta ya mantuvo una reunión en Rosario junto al sector político M.A.R. del presidente del Partido Julián Galdeano; mientras la ruta Santa Fe - Uruguay es fatigada casi semanalmente por no pocos correligionarios santafesinos que visitan al ex - intendente en su residencia diplomática.En el peronismo esperanzado Omar Perotti sigue recorriendo la Provincia, mientras la capa dirigencial se siente "ignorada" por el senador nacional pre candidato a Gobernador, quien prefiere primero conocer las inquietudes de la ciudadanía y conversar con las "bases" para, sobre fin de año reunirse con ellos.En Rosario, sectores del peronismo aseguran que María Eugenia Bielsa saldrá a la cancha para disputarle la precandidatura a Perotti (dicen que su hermano Marcelo, el entrenador de fútbol, le acercaría cinco millones de dólares para comenzar). Lo que nadie sabe es cuándo.El kirchnerismo ya está pegando gigantografías del diputado nacional Marcos Cleri; mientras el diputado provincial Leandro Busatto también anida esperanzas de ser tenido en cuenta para la batalla gubernamental del 2019 en el seno K.Los topetazos políticos de Carrió al radicalismo y sus visibles cruces de espada con el jefe de gabinete; el incierto debate por la ley del aborto en senadores que confunde a unos y a otros como cómo en la bíblica Babel, la carencia de un plan -a la vista - para controlar la inflación, no hacen más que alimentar el desasosiego de la población.Y no hay peor cosa que la desesperanza de un pueblo para el destino de sus gobernantes.