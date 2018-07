Lifschitz y Castellano en el acto de la Provincia

Al igual que hace 365 días, el gobernador de la provincia Miguel Lifschitz y el intendente Luis Castellano presidirán hoy por la mañana en la ciudad de Rafaela el acto oficial de la Provincia de Santa Fe por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional que se concretó aquel lejano 9 de Julio de 1816 en Tucumán. Es la segunda vez que el actual mandatario provincial encabeza este acto en nuestra ciudad debido a que en su primer año de gestión, el 2016, no pudo estar pues participó de la ceremonia por el Bicentenario que se desarrolló en la capital tucumana junto al resto de los gobernadores y el presidente, Mauricio Macri.Desde que asumió el gobierno del Frente Progresista, se estableció realizar los actos patrióticos de la Provincia en las ciudades cabeceras de cada uno de los nodos. Por tanto, desde 2008 que Rafaela es sede de la celebración del Día de la Independencia.El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes de sol aunque con una temperatura mínima muy baja que se ubicará en los 3ºC, aunque hacia el mediodía y a la tarde aumentará hasta aproximarse a los 15ºC (la máxima pronosticada). Por tanto, quienes empiecen bien tempranito deberán abrigarse, como las máximas autoridades que se concentrarán a las 9 en torno al Museo Histórico Municipal -a veces se comparte un ligero desayuno para mitigar el frío- en tanto que a las 9:30 está previsto el Tedeum en la Catedral San Rafael y, desde las 10, el acto frente al edificio de la Municipalidad.A ese lugar llegarán, además de Lifschitz y Castellano, los abanderados de las escuelas, representantes de entidades intermedias, funcionarios de los gobiernos municipal y provincial, concejales, legisladores provinciales, autoridades de comunas y público en general.Es que además de los discursos el gran atractivo de la celebración es el desfile cívico - militar frente al palco de autoridades, en el que participan militares que llegan de Santa Fe, el ya legendario regimiento de Blandengues, bomberos Zapadores y Voluntarios, gendarmes, policías y ex combatientes de la Guerra de Malvinas entre tantos otros. Quizás este año se sumen los integrantes de la Policía Federal, que recientemente desembarcaron en la ciudad aunque aún no inauguraron su sede en forma oficial.