Un gesto hacia la sociedad rafaelina

En tiempos donde la clase política es cuestionada a diario por sus acciones y conductas, un mal que arrastra desde hace mucho tiempo, en Rafaela se produjo un hecho significativo que busca componer ese vínculo dificultoso entre la política y la sociedad. El Concejo Municipal rafaelino congeló sus sueldos por 6 meses, medida que abarca también al Intendente, sus funcionarios y personal político. Ese ahorro será utilizado para un aumento menor en el porcentaje de la Tasa Municipal, por lo tanto los rafaelinos tendremos en consecuencia un aumento con “descuento”.Frente a un contexto nacional que no acompaña en la economía y los bolsillos reciben permanentemente la tortura de la devaluación de la moneda y pérdida de poder adquisitivo entre otros tormentos, los gestos políticos escasean y no hay prácticamente antecedentes de situaciones similares a la acontecida en Rafaela.En los últimos tiempos y desde el retorno de la democracia no hubo en el Concejo rafaelino, excepto en la crisis de 2001, una iniciativa de estas características. ¿Será sostenible en el tiempo?¿Trae aparejado una intencionalidad política a futuro o es el principio de una nueva clase política que intenta realizar gestos destinados a recomponer la descuidada relación entre los políticos y la sociedad?El invierno llegó con mucho frío al Concejo rafaelino.