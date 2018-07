Apoyo a médicos y enfermeros del Hospital "Dr. Jaime Ferré"

Los empleados del Estado se tomaron fotografías en el efector público con carteles que decían "no cuenten conmigo" y las subieron a sus redes sociales, luego de haber firmado declaraciones juradas en donde se posicionaban como "objetores de conciencia". Como consecuencia, el Director del Hospital solicitó que realicen un descargo. Rafaelinos por la Vida entiende a esta medida como "intimidatoria". Bertram sostiene que las posturas no pueden hacerse dentro de un organismo público.

La organización "Rafaelinos por la Vida" emitió un comunicado en donde manifiestan su apoyo a los enfermeros y médicos del Hospital "Dr. Jaime Ferré", quienes volvieron a ratificar -por unanimidad- su postura como "objetores de conciencia".

Hace varios años, esta situación había derivado en una severa crítica a quien fuera el Director del Hospital en su momento, Dr. Roberto Vitaloni, dado que era un mecanismo legal para evitar que los trabajadores del Estado cumplieran con lo que la ley permitía. En la actualidad, se ha generado un protocolo: si se llegara a presentar un caso avalado por la ley (violación, peligro de la vida de la mujer embarazada, insanía) el Consejo de Administración del SAMCo debería contratar un profesional por fuera de su plantilla para realizar la práctica médica. Hasta ahora, nunca sucedió.

En el comunicado, "Rafaelinos por la Vida" relatan que "durante el pasado mes de junio de 2018, el personal de enfermería del Hospital SAMCo Dr. Jaime Ferré de Rafaela, firmó declaraciones juradas manifestando su voluntad de ser objetores de conciencia, negándose a participar en prácticas abortivas".

"Asimismo, tal como se viene haciendo en establecimientos dedicados a la salud en diferentes puntos del país, un grupo de enfermeros y médicos del dicha institución, en un marco respetuoso y sin afectar al normal desarrollo de sus tareas, se habría tomado fotografías portando carteles con la frase 'no cuenten conmigo', haciendo referencia de este modo a su postura con respecto al proyecto de ley que pretende aprobar el aborto, para luego publicarlas en algunos perfiles personales de la red social Facebook", agregan.

"Sorpresivamente, dos días después de la presentación de las declaraciones juradas y de la presunta publicación de las fotos, los mencionados recibieron una nota firmada por el Director del Hospital, Dr. Jorge A. Bertram, por la cual se les solicitaba que efectúen descargos, en el término de 48 hs., 'acerca de una publicación en redes sociales (desde el 26/06/18), con imágenes tomadas dentro del Servicio en que se desempeñaban'", indican.

"Esta novedosa forma de proceder, en el contexto mencionado, más allá del fin perseguido, conforme a lo trascendido, ha ejercido sobre el personal de salud un claro efecto intimidatorio, que en el futuro podría incidir sobre su libre ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, y atenta además con su derecho constitucional de expresar libremente y difundir sus ideas y opiniones", sentencian.

"En este marco, los integrantes de 'Rafaelinos por la Vida', profundamente consternados ante lo ocurrido, expresamos nuestro total apoyo a los médicos y enfermeros afectados por la medida, solicitando a las autoridades que arbitren los medios para garantizarles el libre ejercicio de sus derechos, y la libertad de expresión, que en este caso, bien vale aclarar, fue utilizada para pronunciarse en favor del derecho que tiene todo ser humano a que se respete su vida desde la concepción hasta la muerte natural".

En declaraciones a LT 28, Bertram dijo: "nosotros no aceptamos, y en eso tengo que ser cuidadoso, es que se saquen fotos dentro de un quirófano u otro espacio del hospital. Dentro del Hospital tenemos que trabajar y hacer la mejor salud pública. No aceptamos manifestación de la postura dentro de la institución. Fuera del hospital, pueden comunicar lo que quieran”, completó.