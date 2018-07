"Después de lo económico, el principal problema es la violencia"

Desde hace más de un mes, la Secretaría de Desarrollo Social viene llevando a cabo el Programa de Familias Vulnerables, con el objetivo de construir estrategias de acompañamiento familiar en temáticas de salud, educación, vivienda, asistencia, niñez, adolescencia y familia, y situaciones de conflicto con la ley. Si bien ahora es un decreto, el área de viene llevando a cabo esta serie de entrevistas desde hace mucho tiempo a esta parte.

Este Programa se basa, principalmente, en el acompañamiento y seguimiento de casos, a través de la detección precoz de la violencia intrafamiliar, de la educación sanitaria, de la mediación de conflictos y de numerosas personas que se encuentran atravesadas por alguna problemática social.

Sin lugar a dudas que este trabajo resulta de gran importancia para poder acompañar a familias en la búsqueda de estados más saludables, potenciando así los recursos disponibles para el cambio, la autogestión de necesidades y valoración de su condición de ciudadanos, anclando el proceso en la confianza mutua y la esperanza.

El Programa de Familias Vulnerables busca generar, orientar, diseñar e implementar políticas sociales con el eje puesto en el desarrollo de las personas y en la inclusión social de las mismas, atendiendo, acompañando y fortaleciendo a las familias en sus vínculos y en la búsqueda de soluciones a situaciones de vulnerabilidad social, generando igualdad de oportunidades en la sociedad y fortaleciendo la organización comunitaria.

En tanto, para llevar adelante las estrategias planteadas en el Programa es necesario contar con un grupo de profesionales y referentes sociales que entrevisten, acompañen y orienten a familias vulnerables en articulación con los equipos territoriales de la Secretaría. Es por eso que las erogaciones que demanden las actividades proyectadas se encuadran en el "Programa Población Vulnerable", conforme al Presupuesto 2018 de la Secretaría de Desarrollo Social.

"Si bien ahora ya salió el decreto, nosotros venimos trabajando en este tema desde hace tiempo. Estamos haciéndolo en distintos aspectos identificando cuál es la familia, que tenga alguna dificultad y que está atravesando alguna situación de vulnerabilidad", le dijo la Dra Brenda Vimo a este Medio y añadió que "hoy no es una la situación de vulnerabilidad, sino varias. Y buscamos desde el Estado poder solucionarles los conflictos", dijo.

En tanto, la funcionaria realizó una mirada más interna de la situación que viven las familias y al respecto deslizó que "después de los problemas económicos, el principal problema es la violencia. Pero no sólo de golpes hablamos, sino de una violencia intrafamiliar y otras realidad que uno ve y que tiene que ver con familiares que tal vez no estaban viviendo todos juntos y hoy temas como el alquiler, las tarifas generan una especie de conflicto, hablando siempre de movimientos intrafamiilares". Y puntualizó: "lo que más notamos, más allá del tema económico, son dificultades que tienen que ver con conflictos intrafamiliares y es por eso que se necesita trabajar mucho dentro del territorio", añadió.

Vale recordad que en esta área, se implementan profesionales y agentes que están trabajando y a la vez recibiendo una capacitación desde la facultad de Córdoba, desde el área de psicología social. "Hacemos hincapié en el tema de mediación como para que los lazos familiares positivos se refuercen para poder modificar algunas conductas dentro de la familia", dijo Vimo a LA OPINION.



TRABAJO DE CAMPO

Esta tarea del equipo de Desarrollo Social viene llevando a cabo entrevistas familiares, capacitaciones, acompañamiento y abordaje en temáticas de salud, educación, vivienda, niñez, adolescencia y familia, y situaciones de conflicto con la ley, en el marco de este programa. Los trabajos se extenderán hasta el mes de diciembre, inclusive, con los fines de cumplimentar las tareas mencionadas.

Además, cuenta con un presupuesto base de $370.000 para el pago de honorarios a los integrantes de los equipos interdisciplinarios del programa y la adquisición de insumes para capacitaciones, encuentros y alojamientos. "Trabajamos cotidianamente en distintos barrios en donde no hay recursos o redes que puedan ser más saludables. Hay barrios en donde se deben trabajar más que en otros", destacó la funcionaria y agregó: "en la mayoría de las situaciones lo que uno ve en la sociedad son síntomas de violencia intrafamiliar. Casos de intolerancia, violencia por omisión, adicciones... todo emergen como síntomas de situaciones de violencia intrafamiliar", concretó.