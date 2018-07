Concentración provincial provida en nuestra ciudad

A partir de las 15, en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, la organización denominada "Rafaelinos por la vida" convoca a todos los ciudadanos, instituciones u organismos de la Provincia de Santa Fe, a participar de la Concentración Provincial a favor de las 2 Vidas.

"El principal motivo es reunirnos en un solo lugar, para dejar en evidencia que somos mayoría quienes estamos en contra de la legalización del aborto en nuestra provincia". sostienen en un comunicado de prensa.

Recuerdan que "Rafaela fue declarada ciudad pro vida; además el grupo autoconvocado por iniciativa popular, presentó en el mes de mayo del corriente año, en el Concejo Municipal, un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo poner en funcionamiento, la Oficina para proteger a la Mujer Embarazada y a los Niños por Nacer, en situación de vulnerabilidad".

Vale destacar también que agrupaciones feministas también presentaron ante el Concejo Municipal un pedido para que se derogue la mencionada declaración y que se vote otra, declarando a Rafaela como “Ciudad a favor del respeto por los DDHH”. De esta forma, el Cuerpo Legislativo quedó en el medio de dos fuerzas y aún no se ha expedido al respecto.

"Al marcar precedente a través de dicha labor, es que varias localidades se comunicaron con 'Rafaelinos por la Vida' para sugerir que sea nuestra ciudad la sede a nivel provincial y en la convocatoria programada se pretende realizar una declaración pública de esta localidad como la 'Capital Provincial Pro Vida'", destacan.

"Invitamos a todos los provincianos a ser parte de esta reunión histórica, en la cual nos manifestaremos en contra del aborto, solicitando a nuestros gobernantes que se escuche nuestro reclamo, y se llamará a la reflexión a los Sres. Senadores que prontamente deben tomar una decisión con respecto a este proyecto de ley, y esperamos no sea favorable", indican.

"En el evento se tomarán fotografías y filmaciones para luego difundir, es por eso que solicitamos traer banderas argentinas con los nombres de los pueblos y ciudades desde donde proviene cada grupo, para que se identifiquen la cantidad de localidades asistentes. Además, no olvidar traer sus pañuelos celestes y carteles con inscripciones a favor de las 2 Vidas", agregan.

"Consideramos que si nos unimos causaremos un mayor impacto, todos juntos podemos defender nuestra nación de los planes de destrucción que quieren llevarse a cabo, es por eso que los esperamos para levantar nuestras voces y proclamar bien fuerte: “¡sí a la vida!”, concluyen.