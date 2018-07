Se rindió emotivo homenaje al movimiento cooperativo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El primer sábado de julio , como todos los años, la comunidad se moviliza para exaltar al Movimiento Cooperativo, evocando a los pioneros, principalmente los que plantaron la semilla cooperativista en esta ciudad propiciando su desarrollo y crecimiento.

En la mañana de ayer los actos oficiales por el nonagésimo sexto Día Internacional de las Cooperativas En medio de un muy baja temperatura, potenciada por fuerte viento, las autoridades, encabezadas por el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, se congregaron en torno al Monumento a la Cooperación ubicado en la Av. Hipólito Yrigoyen en el acceso a esta ciudad, para proceder a descubrir una placa que recuerda la visita de Guarco, tarea que cumplieron Eduardo Fontela, representando a INAES, Gonzalo Toselli, intendente local, Ariel Guarco, titular de la ACI y Rubén Volpato, presidente de Casa Cooperativa.

Finalizada la ceremonia se trasladaron al Club Deportivo Libertad en cuyo salón de fiestas se desarrolló la Expo Cooperativas Escolares, con la presencia de cooperativas escolares de Sunchales, la región, de distintos puntos del país, de Paraguay, Brasil y Uruguay- de cuyos resultados nos ocuparemos en próximas ediciones-



ACTO OFICIAL



Seguidamente en el Hogar de los Tigres tuvo desarrollo la ceremonia oficial , encuentro que comenzó con el recibiendo de las Banderas de Ceremonias que presidieron el encuentro y tras la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a la Cooperación Universal, se procedió a la entrega de un decreto por el cual el Ejecutivo Municipal lo designa como Huésped de Honor a Ariel Guarco, la entrega la efectuó el intendente, Gonzalo Toselli quien además entregó un obsequio.

Por su parte el Concejo Municipal, representado por su presidente, Fernando Cattaneo, y los concejales María José Ferrero y Oscar Trinchieri, entregaron el diploma por el que se declara la visita de Interés Ciudadano y obsequiaron un presente.

Guarco también recibió un obsequio entregado por José Sánchez, presidente de Sancor Seguros y Alejandro Simón, CEO de Sancor Seguros, fue obsequiado además por Victoria Astesana presidente de la Fe Coop Es- Federación de Cooperativas Escolares-

La actividad continuó con cuatro mensajes, a saber





RUBÉN VOLPATO



El titular de la Casa Cooperativa, dio la bienvenida, agradeció el acompañamiento, efectuó una reseña de la trayectoria de la institución que preside, explicando además el objetivo de la misma.

Luego hizo alusión a la celebración que nos reunió, comentando el lema bajo el que se desenvuelve la celebración este año.



EDUARDO FONTELA



El director del INAES puso de relieve su gratificación por la celebración en la Capital Nacional del Cooperativismo, y agradeció a esta ciudad " por ayudarnos a visibilizar y a festejar este día tan importante".

Transmitió el saludo de Marcelo Colomb, titular del INAES y señaló que están convencidos de que " la cooperación, la solidaridad no es un concepto del pasado, no se pasó de moda , es el futuro y es lo que nos permite armar lo que hoy la ACI nos pide como desarrollo sostenible".

Seguidamente hizo un análisis detallado de los 17 principios de desarrollo sostenible.

En un pasaje, firmemente convencido señaló que " podemos pensar diferente pero debemos trabajar juntos por que la Argentina lo necesita".

Más adelante tuvo términos sumamente elogiosos para la Expo Cooperativas Escolares y sus jo´venes cooperativistas.







GONZALO TOSELLI





Por su parte , el Intendente local hizo alusión al significado de la fecha, especialmente para los sunchalenses, y desarrolló suscintamente el camino del cooperativismo en esta ciudad.

Por otra parte remarcó específicamente la labor de Raúl Colombetti, con los contactos internacionales que logró y lo que puede considerarse su obra, como son las Cooperativas Escolares que funcionan en todas las escuelas de la ciudad, y se han replicado en toda la región. Lo calificó como "prócer" des esta actividad y lo puso en un nivel de igualdad con Ivano Barberini- expresidente de ACI, que visitó Sunchales en 2006-











ARIEL GUARCO





El presidente de ACI, señaló que · es un enorme placer estar aquí con todos ustedes", agregó que " he aprendido tanto en estos últimos dos días que todo lo que traje escrito ya no sirve".

Recordó que antes de ser presidente de ACI, lo invitó a celebrar su primer año de mandato en esta ciudad, José Sánchez presidente de Sancor Seguros.

Un hombre sencillo, imbuido en el ideal cooperativista y plenamente convencido que es una herramienta ideal para construir un mundo mejor.

Por otra parte tuvo término elogiosos para la expo cooperativas escolares, enfatizando que visitarla lo cargó de energía.

Se mostró gratificado por la emoción que evidencia Toselli al hablar de cooperativismo, diciendo que " un Intendente que se emociona cuando habla de estas cosas es un Intendente que siente la fibra de su pueblo, que este pueblo está para más, que este pueblo está comprometido, este pueblo es realmente un ejemplo de que pueden hacerse las cosas bien y se puede cambiar el mundo, quisiera un Intendente de esos en cada pueblo".