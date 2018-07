Alertó por escándalos del hambre y aborto

AZUL (AICA).- El obispo emérito de Viedma, Miguel Esteban Hesayne, advirtió sobre dos escándalos que desafían a los argentinos, uno desde hace décadas y otro se que cierne ahora sobre “la Patria argentina, con el agravante de una ley que lo promueva”.“El primero, es el hambre y necesidades básicas no satisfechas de millones de argentinos; el escándalo es que vivimos en un país rico. El segundo, es una actualización de la horrenda medida del rey Herodes en la matanza de inocentes; con un agravante, entonces las madres lloraron y algunas como la Santísima Virgen María, lo pudieron ocultar y salvar a su propio hijo”, sostuvo.El prelado, de 95 años, escribió una nueva homilía después de sufrir un infarto y continuar en su etapa de convalecencia en la ciudad bonaerense de Azul, donde reside.“En el caso actual de criaturas argentinas, son las propias madres que acuden a Herodes de guantes blancos que transforman consultorios en una máquina infernal de muertes de inocentes e indefensos”, alertó, y aclaró: “No estoy delirando ni haciendo novela de terror. Es la pura realidad denunciada por la ciencia médica en honestidad de diagnóstico”.El obispo planteó que “ante este desafío ¿nos quedamos con punzante dolor con lamentos y protestas?, y respondió: “Sí, el dolor, el lamento y la protesta, nos tienen que impulsar a que nuevas generaciones de argentinos sean capaces de parar la máquina de la muerte que hoy, hasta gobiernos democráticos, madres y padres, profesionales, laboratorios y capitalistas interesados, han puesto en marcha esta máquina infernal en nuestro país”.“País que por la idiosincrasia de sus habitantes y la riqueza de su territorio, fue un país de acogida de inmigrantes que fueron recibidos fraternalmente encontrando solución a sus carencias”, agregó.Hesayne estimó, parafraseando al apóstol Pablo, que la situación actual de la Argentina es de “una sociedad defraudada” y opinó que para revertir “esta situación no querida, involuntariamente corrupta por diversas ideologías inhumanas, porque le han dado la espalda a Dios, al Dios verdadero”, es necesario que los cristianos “dejen su inoperancia y vivan su compromiso de reconstruir una sociedad humana y humanizante”.“Hermanas y hermanos en la fe, lo mismo les estoy diciendo hoy a ustedes como obispo de la Iglesia católica. No sigan inoperantes, ustedes, miembros de comunidades parroquiales, porque en tal caso se convertirán en cooperadores de injusticias y crímenes que generan ideologías actuales que dominan a poderosos en poder y dinero”, sostuvo.“Ustedes, con fe cristiana, tienen servida la solución de una Patria que favorezca la vida y el bienestar social equitativo, logrando una unidad de Nación limpia de la injusta división entre ricos y pobres, entre favorecidos y desfavorecidos”, agregó.Por último, Hesayne afirmó que “no bastan las enseñanzas desde cátedras y foros, es necesario formar conciencias y corazones. El único camino es pensar y programar el futuro inmediato desde un presente; es decir, pensar en una política humana y humanizante formando adolescentes y jóvenes en el Evangelio social político de Jesús, el Señor de la historia y de la Iglesia, cuyo eco fiel es el amplio Magisterio Social de la Iglesia”.