Lehmann: la UOM inició la construcción de consultorios

Recientemente, UOM dio comienzo a la construcción de consultorios médicos destinados a afiliados de la localidad de Lehmann, con la intención de continuar acercando beneficios a los metalúrgicos de la región.Al darse inicio a las obras, el secretario general de la UOM Rafaela, Roberto Oesquer, se hizo presente en el lugar. “Por la cantidad de afiliados que tenemos en la localidad y en la zona, era una demanda de ellos y algo que ya teníamos previsto”, señaló. Asimismo, comentó que la obra consistirá en un espacio de 100 metros cuadrados cubiertos, donde habrá dos consultorios médicos, salas de espera y sanitarios.“La intención de esta obra es que los afiliados no tengan que trasladarse hasta Rafaela, y en la medida de lo posible, puedan resolver su situación de salud aquí mismo en Lehmann”, agregó.Por su parte, el Tesorero de la institución, Mauro Gagliardo, señaló que habrá médicos clínicos, ginecólogos y pediatras. Además, se está analizando la incorporación de atención en Traumatología.Gagliardo remarcó que también existe la posibilidad de sumar más consultorios en un futuro, y así poder ampliar las especialidades que habrá en un principio.Por su parte, el representante de UOM en Lehmann, Horacio Nieto, valoró la iniciativa. “Ya hacía tiempo que veníamos hablando sobre esto, porque lo necesitábamos. No solo por la gente que no puede viajar, sino también porque el pueblo lo necesitaba”, ponderó.