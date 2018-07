Germán Verna reemplaza a Silvana Gramaglia

Durante la cena oficial del Rotary Club Rafaela Oeste se procedió anteanoche al cambio de autoridades para el nuevo período 2018/19 en su local de calle Caseros 934, siendo elegido nuevo presidente Germán Verna en reemplazo de Silvana Gramaglia, quien es la nueva secretaria. El resto de la comisión directiva está compuesta por pro-secretario Juan Carlos Alassia, tesorero Armando Degiovanni, pro-tesorera Nora Caudana y macera Graciela de Gramaglia.

En la oportunidad, también estuvieron presentes Dimas Vicentín (asistente del gobernador Henry Van Der Spoel) y Juan Migliori del Rotary Club Sunchales, Ariel Albrecht del Rotary Club Rafaela, Yolanda Del Porto y Marcela Cavallero de Nos del Club de Leones, las jóvenes rotarias Costanza Verna y Bianca Borda (realizaron intercambios de 3 meses en Austria y Alemania, respectivamente) entre otros.

"Tuve la fortuna de que me hayan honrado con la Presidencia durante dos períodos consecutivos. Tuve pilares invaluables en el equipo que me acompañó en la comisión directiva. La solidez y complemento con que trabajamos fue primordial para la consolidación. Mi agradecimiento a ellos y a cada uno de los socios, porque sin la disposición y compromiso de todos, hubiera sido difícil lograr los objetivos que nos propusimos. Es preciso mencionar que logramos la mención presidencial de Rotary International: sólo 10 de los 94 clubes del distrito lo alcanzamos. Con un plus: superamos ampliamente la cantidad de metas que debíamos cumplir", destacó Gramaglia.

A su turno, Verna (volvió a la presidencia) pidió la colaboración a todos los socios, solicitó encarecidamente incrementar el crecimiento, pidió a todos inspirarse en el lema que es precisamente "sé la inspiración" para hacer crecer al Club y a Rotary. Pidió identificación con el ideal de servicio, siempre poniendo el sello personal y la impronta de cada rotario. También comunicó que en la primer reunión ordinaria va a dar a conocer las metas de su presidencia, que van a ser acordes con las metas para lograr la mención presidencial de Rotary International, conforme se logró en el período de Gramaglia.

En la memoria del período 2017-18 fueron destacados el plan de sostenibilidad ambiental (plantaron 29 ciprés en el Parque Villa Podio), donación de equipos de radio a Bomberos Voluntarios y reconocimiento SATO, colecta y donación de útiles escolares, centro de distribución (se asistió a comedores, merenderos y escuelas por un valor de U$S 52.234), red nacional de banco de alimentos, curso de herramientas de coaching, banco de elementos ortopédicos, inauguración de la sede rotaria (23 de marzo pasado), campaña "end polio now", centro de radioterapia para la región, entre otros.