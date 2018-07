Encontraron sin vida a pescadores buscados

En la tarde de ayer, encontraron si vida a los dos tripulantes de una pequeña embarcación que desde el viernes se encontraban desaparecidos. Recordemos que buzos tácticos y personal de Prefectura Naval habían dado con la canoa que se encontraba tumbada en el medio del río. Inmediatamente se dispuso la búsqueda de estas dos personas que, según informaron sus familiares, habían salido a cazar carpinchos. Tras ser encontrados los cuerpos se dispuso el traslado del mismo a la morgue de San Javier.Los pescadores son dos hombres de 24 y 29 años y salieron en una embarcación en la zona de islas de la localidad de San Javier. Sus conocidos esperaban que regresen anoche pero no se sabía nada de ellos desde que se fueron, el pasado jueves por la tarde.Su familia denunció la desaparición y se montó un operativo de búsqueda del que participan más de 30 personas entre allegados y personal de Prefectura. Mientras realizaban el rastrillaje, un tío de los chicos encontró la embarcación, donde también fue hallado el rifle que habían llevado pero no había rastros de ellos.Francisco Ruiz Fernández, periodista de Radio Uno de San Javier, informó que no pudo efectuarse ningún contacto a través de los celulares. Además, el periodista comentó que son integrantes de una familia muy humilde de la zona y muy queridos. Por eso, la cantidad de gente que se sumó a la búsqueda.Los jóvenes, según indicó Ruiz Fernández, sabían nadar por eso los familiares descreen que se hayan ahogado. Descartada esa posibilidad, siempre en el ámbito familiar, la hipótesis que manejan es que pueden haber sido heridos por cuatreros que practican el abigeato en esa zona, y otras veces han disparado contra los isleños.De manera oficial, no desestiman que hayan caído a las aguas del río y seguirán con el rastrillaje. También solicitaron a la provincia el helicóptero para poder rastrear la localización de los muchachos.En las próximas horas se le realizará a los cuerpos la correspondiente autopsia para determinar cuál fue la causa de la muerte.