Liga Rafaelina: domingo de fútbol

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ya se puso en marcha con dos adelantos, uno que no se pudo terminar de jugar por corte de luz, y este domingo se jugará el grueso de la fecha que ya estaba programada.

En el adelanto del jueves Peñarol y Atlético de Rafaela igualaron 0 a 0, mientras que el viernes Unión y Ferrocarril del Estado apenas pudieron jugar 15 minutos y el corte de luz impidió que el partido continuara. Estaban 0 a 0.

Este domingo, desde las 15.30 hs. en los juegos de Primera (Reservas 14 hs.) se jugarán los siguientes cotejos: Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto (Roberto Franco), Ben Hur vs. Sportivo Norte (en cancha principal) (Sebastián Garetto), Argentino Quilmes vs 9 de Julio (Guillermo Tartaglia), Deportivo Tacural vs. Brown de San Vicente (Ariel Gorlino), Deportivo Ramona vs. Deportivo Libertad (Gonzalo Hidalgo).



PRIMERA B



La octava y penúltima fecha del torneo Apertura se disputará en la tarde de hoy, desde las 15.30hs en primera, con los siguientes compromisos:



Zona Sur: Talleres de María Juana vs Deportivo Josefina (Claudio González), Bochófilo Bochazo vs. La Hidráulica de Frontera (Leandro Aragno), Atlético Esmeralda vs. Zenón Pereyra (Víctor Colman), San Martín de Angélica vs. Libertad Estación Clucellas (Ángelo Trucco), Sportivo Santa Clara vs. Atlético María Juana (Sergio Romero). Posiciones: Talleres MJ 15, puntos; Santa Clara 14; San Martín 14; La Hidráulica 11; Bochazo 9; Josefina 9; Zenón Pereyra 6; Esmeralda 6; Libertad E.C. 4; Atlético MJ 4.



Zona Norte: Deportivo Aldao vs. Moreno de Lehmann (Guillermo Vacarone), Deportivo Bella Italia vs. Sportivo Roca (Rodrigo Pérez), Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente de Ataliva (Silvio Ruiz), Argentino Vila vs. Independiente San Cristóbal (Mauro Cardozo). Libre: Unidad Sancristobalense. Posiciones: Bella Italia 13, puntos; Unidad 13; Ataliva 12; Aldao 10; Roca 8; Vila 7; Moreno 6; Ind. San Cristóbal 5; Tiro Federal 3.



PRIMERA C



En el tercer grupo liguista se disputará la cuarta y penúltima fecha con los siguientes cotejos:

Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Aureliense (Raúl Rodríguez), Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Susana (José Domínguez), Defensores de Frontera vs. Atlético San Isidro (Darío Suárez). Posiciones: Juventud Unida 10, puntos; Susana 10; Aureliense 7; San Isidro 6; Def. Frontera 5; Belgrano 3.