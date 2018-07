Exportaciones de carne vacuna crecieron 60%

Las exportaciones de carne vacuna aumentaron 60% en el primer semestre del año en forma interanual, ya que se vendieron al exterior 201.100 toneladas de res con hueso, según un informe difundido por la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).

El reporte indica que en los primeros seis meses de 2018 se produjeron 1,48 millones de toneladas de carne vacuna. Con relación al mismo período de 2017, la producción creció 8,1%, lo que implica que la cantidad ofrecida se amplió en 110.800 mil toneladas.

"Por suerte el crecimiento de las exportaciones ha impedido que la sobre-oferta de hacienda generara caídas importantes en los precios del ganado para consumo", indicaron los autores del análisis. Calcularon que el consumo per cápita de carne vacuna habría ascendido a 58,6 kg al año en el sexto mes de 2018, en términos interanuales registró una mejora de 3,5%.

En tanto, en junio el valor de la hacienda en pie medido en pesos volvió a aumentar con relación al mes previo; el precio promedio alcanzó un nivel de $ 31,13 por kilo vivo, un 4,2% mayor al promedio de mayo y 23% mayor al promedio de junio de 2017.

"El precio promedio de junio resultó sólo 12,5% mayor al del cierre de 2017. Esto implica que entre puntas de 2018 aumentó a menor ritmo que los niveles generales de precios mayorista y minorista (que acumularon alzas de 22,2% y de 15,6%, respectivamente)", indicaron.

Mientras, "durante el sexto mes del año el precio de la hacienda en pie medido en dólares volvió a disminuir. El valor promedio llegó a US$ 1,17 por kilo vivo y quedó 7,6% por debajo del nivel observado un mes antes", dijeron.

El precio promedio de los cortes de carne vacuna en los mostradores del Gran Buenos Aires (GBA) siguió aumentando en junio. Con relación a mayo, mostró un ajuste de 6,1%; de esta forma, en los últimos dos meses acumuló un alza de 8,7%, en un contexto en el cual el valor del animal en pie registró un aumento de 12,4%.

Por otra parte, señalaron que de acuerdo con los números informados por ARBA, la provincia de Buenos Aires tiene solamente registradas 15% de las carnicerías que trabajan en ese distrito y el 85% restante no tributan.

"Esta situación imposibilita la aplicación de un nuevo instrumento, el remito electrónico, que permitiría cerrar informáticamente todo el circuito de ventas", añadieron.