Negocios para pocos

El éxtasis de los mercados aún no ha terminado, el desempleo y el riesgo país serán los nuevos zócalos de moda en los matutinos.

Mientras la Argentina se desbarranca sin fondo a la vista, las ganancias especulativas aumentan exponencialmente, pero para muy pocos. El mercado huele la sangre del animal herido, el dólar coquetea con los 30 pesos mientras continúa la sangría de reservas. Incluso, ya para final de año, se espera un dólar por encima de los $ 34 en tanto el riesgo país vuelve a ser récord, las ganancias para especuladores siguen en alza, la incertidumbre crece y la fuga de capitales no cesa.A pesar de la triste historia repetida, la política económica ratifica con realidad su marcha: recorte fiscal con aumentos de tarifas y combustible, fuerte ajuste monetario con suba de tasas de interés (47% las lebacs!) y nuevos créditos para tomar aire... al menos por un tiempo.MESA SERVIDAMientras Argentina ocupa el quinto lugar de una larga lista en donde los particulares usan los paraísos fiscales con casi un 40% del nuestro PBI (patrimonio extraterritorial, como porcentaje del PIB), la política económica ha facilitado todos los mecanismos para la libre entrada y salida de capitales, ¡Qué suerte que ahora podemos comprar U$S 5 millones de dólares por mes!La toma de deuda del gobierno ya llega a un punto crítico. Así, el nivel de endeudamiento vuelve a ser un problema cuando antes no lo era, condiciona la soberanía económica coartando las posibilidades de política en el futuro, los dólares entran por una puerta, obtienen una ganancia desorbitante y luego con un simple pase de “manos mágicas” los capitales golondrinas se fugan.Mientras los argentinos nos quedamos con las devaluaciones, inflación, desempleo y pobreza. Y la desesperanza.