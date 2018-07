CRAR no lo pudo sostener

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió ayer como local frente a Universitario de Rosario por 23 a 15, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Regional del Litoral y que fue televisado por el canal provincial TRV5. Al cabo del primer tiempo se imponía la escuadra de Enrique López Durando por 8 a 6.

El puntaje del elenco rafaelino fue a través de un try de Mariano Ferrero, un try penal y un penal de Mateo Villar. Par la visita convirtió dos penales y una conversión Facundo Columba, un try Emilio Cuello, y dos tries Sebastián Caccamo.

CRAR se imponía a los 21 minutos del segundo tiempo por 15 a 6, pero no pudo contener la reacción del equipo rosarino, que apoyó tres tries en 15 minutos para llevarse la victoria y privar al Verde de la recuperación luego de cinco caídas consecutivas.

El dueño de casa tuvo buenos pasajes a través del juego corto, con un correcto desempeño en el scrum y una solidaria labor defensiva durante 60 minutos del juego. Esa es la lectura alentadora de cara al futuro, junto al buen desempeño de algunos recambios que tuvieron su oportunidad, como el apertura Mateo Villar, hermano de Pablo.

CRAR formó con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Franco Davicino y Mariano Ferrero (c); Leonardo Sabelotti, Facundo Aimo y Nicolás Gutiérrez; Maximiliano Bertholt y Mateo Villar; Julián Kalbermatten, Guillermo Brown, Joaquín Cescut, Nahuel Robledo; Esteban Rebaudengo.

Cambios: Matías Zbrun por Rocchi; Gastón Zbrun por Espíndola; Federico Davicino por Sabelotti; Juan Imvinkelried por Gutiérrez.

Amonestado: Nicolás Gutiérrez.



OTROS RESULTADOS

Jockey 34 - Estudiantes 19; Universitario Santa Fe 3 - CRAI 34; Tilcara 16 - Old Resian 14; Duendes 18 - GER 13; Provincial 14 - Santa Fe RC 53.

Posiciones: Jockey 39; Duendes 31; GER 30; Santa Fe RC 27; CRAI 25; Tilcara 21; Estudiantes 18; Old Resian y Universitario de Rosario 17; Universitario de Santa Fe 10; Provincial 7 y CRAR 4.

Próxima fecha (9°): Old Resian vs. Universitario de Rosario; CRAI vs. Tilcara; Santa Fe Rugby vs. Universitario de Santa Fe; Estudiantes vs. Provincial; GER vs. Jockey y Duendes vs. CRAR.