Hockey: la primera Verde cayó en semis

Este sábado se disputaron las semifinales del torneo Dos Orillas de hockey damas. En la Zona Estímulo, el Círculo Rafaelino se midió en la cancha de El Quillá de Santa Fe con Paracao de Paraná, en primera división, perdiendo por 1 a 0 y resignando de esa manera el invicto en este campeonato. Así, deberá jugar este domingo por el tercer y cuarto puesto.En la demás categorías, hubo victorias en Reserva, Sub 18 y Sub 16, en tanto que cayó en Sub 14. Este es el resumen:, CRAR 3 (Agostina Pizzi, Micaela Chazarreta y Magalí Allassia) – Universitario;CRAR 2 (Alina Costamagna y Catalina Schiavi) – Tilcara 0;CRAR 1 (Alina Costamagna) – San Benito 0;CRAR 2 (Maitena Dubas y Sofía Bolea) – Paracao 3.