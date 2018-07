Ganaron Central y Colón

En su debut en la Copa Santa Fe 2018, Rosario Central venció a Federación de Los Quirquinchos por 2 a 1 y avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Colón.En el Gigante de Arroyito, al actual campeón del torneo le costó más de la cuenta superar al competitivo Federación. Los dirigidos por Kily González abrieron el marcador cuando se cumplía el primer cuarto de hora. Broglia derribó a Migone dentro del área y Araza señaló la pena máxima. Protti se hizo cargo de la ejecución y puso el 1 a 0.Central había mejorado su juego al lograr la ventaja, pero una falta de coordinación defensiva le permitió a la visita llegar al empate: Lencioni ingresó sorpresivamente al área, recibió y definió con toda displicencia para poner el 1 a 1.En el complemento, Central pegó de entrada nuevamente. A los ocho, el nigeriano Ebere tendría revancha al aprovechar las deficiencias defensivas del rival para rechazar un córner y devolverle la ventaja a su equipo.GOLEADA SABALERAColón goleó a Ex Alumnos de San Antonio de Obligado (Liga Ocampense) por 5-0, en el Brigadier López, en su debut en la 3ª edición de la Copa Santa Fe.Javier Correa (PT 11', 31' y 38') y Alan Ruiz (PT 36' y ST 10'), de penal, convirtieron los tantos en el Brigadier Estanislao López. Por los cuartos de final el Sabalero deberá enfrentar a Rosario Central, que dejó en el camino a Federación. El partido de ida se disputará el próximo domingo 15 de julio, en el Brigadier López. En tanto, la revancha tendrá lugar el miércoles 25 de julio, en el Gigante de Arroyito.MAS PARTIDOSEste domingo jugarán Sportivo Las Parejas vs Puerto San Martín, a las 16 con arbitraje de Sebastián Mastrángelo; mientras que media hora antes, Atlético San Jorge lo hará con Jorge Newbery de Venado Tuerto con arbitraje de Carlos Boxler.En Rosario, también por octavos de final, Newells Old Boys jugará con Central Córdoba de Rosario a las 15:30. Será árbitro Sebastián Ranciglio.El lunes, Unión de Santa Fe recibirá a Defensores del Oeste de Esperanza con arbitraje del rafaelino Silvio Trucco. También mañana, Unión de Sunchales será anfitrión de Beltrán F.C., a las 15:30 y con arbitraje de Carlos Córdoba.