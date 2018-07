Policías de la PDI acusados de robar un arma

Se trata de dos oficiales y dos suboficiales que fueron asignados a un procedimiento "espontáneo" en la zona donde se hacían allanamientos programados, por usurpación de viviendas.

"EL ARMA ES MIA..."

Da cuenta hoy Rosario 12 que parte del personal entró a una casa por la ventana de la habitación y uno de ellos tomó el arma de adentro del cajón de una cómoda. Cuando le preguntaron por la misma, dijo que era la suya y se la calzó en el pantalón.

Luego (de acuerdo al colega antes mencionado), le dijeron que la sacara porque en el lugar también había civiles trabajando -en el relevamiento de las familias que habitan la zona-, y se la pasó a un compañero, que la sacó por la misma ventana.

UNA EVIDENCIA

La movida llamó la atención ante la apariencia de irregularidad. Sumado a ello, un abogado llamó para preguntar en qué situación estaba su cliente tras el secuestro de su pistola; pero, en el acta del allanamiento firmada por los cuatro policías acusados no figuraba ningún arma secuestrada de la vivienda.

En consecuencia se realizaron allanamientos en propiedades de los policías, pero el arma Bersa calibre 9 milímetros no fue encontrada. Sin embargo, entre la evidencia contra los agentes, está la filmación del procedimiento concretado en la jornada del 26 de junio pasado.

DETENCIONES E IMPUTACION

Los policías Claudio M., Lucas U., Lucas C., Dante C. y Angel C., involucrados en la irregularidad, debieron entregar sus placas y quedaron detenidos a disposición de la Unidad de Violencia Institucional, y hoy serán imputados de delitos contra la administración pública, como falsedades en el acta, incumplimientos y encubrimientos, según las responsabilidades que se les atribuya a cada uno.