Funcionarios opacos

El 10% de los funcionarios aún no presentó su declaración jurada de 2016.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El 10 por ciento de los funcionarios públicos nacionales, principalmente de segunda y tercera líneas, aún no presentó sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al año 2016. Así lo informó ayer la Oficina Anticorrupción (OA), al publicar el segundo listado de cumplidores e incumplidores de la presentación de Declaraciones Juradas 2016 en su sitio web: la información corresponde al período fiscal de ese año y que los funcionarios tenían la obligación de presentar durante 2017.Según informó el organismo que conduce Laura Alonso, "aumentó significativamente el nivel de cumplimiento", ya que pasó de 81,16 por ciento en octubre de 2017 a 89,66 por ciento en junio de 2018.A su vez, a partir de un trabajo conjunto con distintos organismos, se incrementó la cantidad de funcionarios obligados presentar declaración jurada: en octubre de 2017 eran 51.690 y en junio de este año pasaron a 53.652. Puntualmente, hubo un total de 5.424 funcionarios que no presentaron sus declaraciones y, de ellos, 3.131 fueron calificados de "incumplidores", pues no presentaron nada sobre su situación patrimonial.Durante 2016 la OA presentó 126 denuncias penales contra funcionarios por incumplimiento en la obligación de la presentación declaraciones juradas, en tanto que en 2017 fueron 120 y esta semana se presentaron otras 17. Además, la Oficina continúa promoviendo que las distintas áreas de recursos humanos apliquen la retención del 20 por ciento del salario a aquellos funcionarios que adeuden la presentación requerida por ley, se informó oficialmente.Los funcionarios que están alcanzados por esta obligación deben hacer una presentación cuando inician sus actividades (DDJJ de Alta), una actualización cada año (DDJJ Anual) y una cuando dejan el cargo (DDJJ de Baja).La declaración anual se presenta a año vencido, es decir, durante 2018 se conocerán las situaciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios correspondientes al período 2017.