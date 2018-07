Sampaoli, sin cuerpo técnico

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció ayer la rescisión de los contratos de Sebastián Beccacece y Nicolás Diez, ayudantes directos del entrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli y técnicos de la Selección Sub 20. "La AFA y los ex integrantes del cuerpo técnico de la Selección, Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan (preparador físico), han acordado de mutuo acuerdo la rescisión de sus contratos", se explicó en un comunicado publicado en el portal oficial de la casa madre del fútbol argentino. "Esta Asociación quiere agradecer a los profesionales la actividad desarrollada dentro del Seleccionado y la predisposición para concluir las vinculaciones laborales, deseándoles el mayor de los éxitos en sus carreras deportivas", agregó. La noticia es la confirmación de los rumores de las últimas semanas, surgidos a partir de las diferencias expuestas con Sampaoli en la planificación de entrenamientos durante el Mundial de Rusia 2018. De hecho, durante la estadía en el búnker albiceleste en Bronnitsy, se supo que previo al viaje a Nizhni Novgorod para enfrentar a Croacia (derrota 3-0), Sampaoli y Beccacece discutieron en pleno campo de entrenamiento por un ejercicio organizado por el ayudante y modificado por el técnico principal. Según trascendió, Beccacece, Nico Diez y Bressan tienen ofertas para continuar su carrera en Defensa y Justicia -donde ya hicieron muy buenas campañas-.Mientras tanto, el entrenador Jorge Sampaoli se presentó nuevamente en el predio de AFA en Ezeiza para cumplir con su horario laboral y planea ofrecerse para conducir a la Selección argentina Sub 20 en el torneo de L´Alcudia, en España, dentro de dos semanas, a partir de la salida de Beccacece. Con la reunión de evaluación de su primer año de trabajo pautada para la próxima semana -sería el martes- con el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, Sampaoli se presentó como todos los días en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza. Sampaoli está dispuesto a continuar en el cargo al menos hasta la próxima edición de la Copa América que se jugará en Brasil en 2019 aunque no cuenta con todo el apoyo dirigencial. En tanto, la directiva de la AFA tiene como plan para evitar la rescisión conducir forzosamente un operativo desgaste contra el entrenador, quien de cara a la reunión con los dirigentes para evaluar su gestión tendrá que rearmar su cuerpo técnico.