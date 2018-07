Entre hoy y mañana se definirá el torneo Dos Orillas Damas de Hockey. Este sábado será el turno de las instancias de semifinales, mañana las finales. CRAR tendrá participación en cinco de las definiciones de la Zona Estímulo.Los encuentros de hoy se disputarán en cancha de El Quillá. Vale recordar que en caso de empate en semis, habrá ventaja deportiva para los mejores ubicados. En este sentido, CRAR quedó primero en Primera, Reserva, Sexta y Séptima, mientras que en Quinta fue segundo.Los horarios y enfrentamientos que tendrá CRAR en la jornada de hoy: 09:00 Sub-14 vs Paracao, 11:00 Sub-16 vs San Benito, 13:00 Sub-18 vs Tilcara, 15:00 Reserva vs Universitario y 17:00 Primera vs Paracao.