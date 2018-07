Se vino la noche

El encuentro entre Unión de Sunchales y Ferrocarril del Estado, por la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, se suspendió a los 15 minutos del primer tiempo por corte de luz. El partido iba 0 a 0.En el juego de Reserva, Unión, el campeón que tuvo el Apertura en dicha divisional, se impuso por 3 a 0.Este primer capítulo del Clausura ya tiene jugado un encuentro, Peñarol 0-0 Atlético de Rafaela, y el resto de la fecha se disputará mañana, a las 15.30 hs. (Reservas 14 hs): Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto (Roberto Franco), Ben Hur vs. Sportivo Norte (en cancha principal) (Sebastián Garetto), Argentino Quilmes vs 9 de Julio (Guillermo Tartaglia), Deportivo Tacural vs. Brown de San Vicente (Ariel Gorlino), Deportivo Ramona vs. Deportivo Libertad (Gonzalo Hidalgo).