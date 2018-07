Jaguares ante Bulls por el pasaje a los Play Offs

Jaguares, la franquicia argentina en el Super Rugby, intentará hoy avanzar por primera vez en su historia a los Playoffs por el título, cuando enfrente a los Bulls en Sudáfrica, uno de los cuatro equipos de ese país al que no pudo vencer como visitante desde su creación, hace tres temporadas.

Por la anteúltima fecha, el equipo conducido por Mario Ledesma -candidato a suceder a Daniel Hourcade en Los Pumas- tendrá acción a partir de las 10:05 (hora argentina) en el estadio "Loftus Versfeld" de Pretoria.

Jaguares necesita cuatro puntos entre los dos encuentros con los que cerrará la fase regular de la competencia para avanzar a los Cuartos de Final.

También podrá clasificar si Sharks no supera posteriormente a Stormers o ir a buscar el pase mano a mano ante el propio Sharks en Durban siete días más tarde. También los beneficiaría que Rebels o Brumbies no ganen los partidos que les quedan.