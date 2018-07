Por la recuperación

Sabe que ya no tiene más margen para el error pero también, inconscientemente, la cabeza ya la tiene puesta en la segunda fase del Torneo Regional del Litoral. CRAR, que ocupa el último lugar de la tabla de la primera fase, recibirá hoy a Universitario de Rosario en uno de los juegos correspondientes a la 8° fecha. Dicho partido será arbitrado por Juan Spirandelli (URR) y al ser el televisado de la jornada (por 5R TV) comenzará a las 15.45.

Los dirigidos por Enrique López Durando, Gerardo Simondi y Ernesto Algaba suman una victoria y seis derrotas hasta el momento, con sólo 4 puntos en aquel triunfo ante Provincial de la segunda fecha; luego acumulan cinco caídas en fila.

Las diversas lesiones le jugaron una mala pasada en esta primera fase del TRL y ahora, que viene recuperando jugadores, buscará terminar lo más alto posible en las posiciones. No le será sencillo ya que el fixture que le queda es bastante complejo: Duendes y Jockey en Rosario, Old Resian en Rafaela.



Para el juego de hoy, CRAR tendrá el siguiente XV titular: 1-Matías Rocchi, 2- Martin Zegaib, 3-Daniel Espíndola; 4-Franco Davicino, 5- Mariano Ferrero (c); 6-Leonardo Sabellotti, 7-Facundo Aimo, 8-Nicolás Gutiérrez; 9- Maximiliano Bertholt, 10-Mateo Villar; 11- Julián Kalbermatten, 12-Guillermo Brown, 13-Joaquín Cescut, 14- Nahuel Robledo y 15-Esteban Rebaudengo.



El programa para este sábado 7 de julio: 15.45hs CRAR vs UNI Rosario (Juan Spirandelli -URR), 16 hs. Duendes vs GER (Emilio Traverso -USR), Jockey vs Estudiantes (Carlos Poggi -URR), Provincial vs Santa Fe RC (Damián Schneider – URR), UNI Santa Fe vs CRAI (Fernando De Feo -USR), Tilcara vs Old Resian (Exequiel Adrover -USR).



Las Posiciones: Jockey 34, puntos; GER 29; Duendes 27; Santa Fe Rugby 22; CRAI 20; Estudiantes 18; Tilcara 17; Old Resian 16; Universitario (R) 13; Universitario (SF) 10; Provincial 7; CRAR 4.