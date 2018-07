¡Pim! ¡Pam! ¡Paf!¡Fuerza Atómica!

Falta poco para que comiencen las vacaciones de invierno y el Centro Cultural de la Ciencia C3 se prepara para abrir la temporada con una cartelera cultural pensada para disfrutar en familia. Una de las apuestas más destacadas será el espectáculo teatral acrobático ¡Fuerza Atómica!, historias de la ciencia en el ring, que recrea una lucha libre del conocimiento científico, bajo las reglas del catch, de la mano de personajes de la ciencia como Isaac Newton, Marie Curie, Albert Einstein, entre otros más. ¡Fuerza Atómica! es un espectáculo de humor y acrobacia, para todo público. A partir del 18 de julio, dos funciones por día (a las 15.30 y 17.30 horas), con entrada libre y gratuita.

La obra, dirigida por Cristian Palacios, busca mostrar el ingenio de científicos y científicas que hicieron huella en la ciencia y todo lo que debieron enfrentar para construir el conocimiento. Fuerzas, teorías, hipótesis y conceptos suben al ring para luchar unos con otros, entre caídas, volteretas y la doble Nelson. Algunos de los combates que tendrán lugar en el espectáculo, que dura 40 minutos, son:







Marie Curie vs. Radiación Letal



El enfrentamiento entre la famosa científica y un campo de investigación como el de la radioactividad (representado por el personaje Radiación letal) es un verdadero clásico de la ciencia. Marie Curie y su hija Irene dedicaron sus vidas al estudio de una propiedad de la materia hasta ese entonces desconocida. Ambas tuvieron que pelear, además, contra los prejuicios de una sociedad que no consideraba a las mujeres capaces de hacer aportes significativos a la búsqueda de la verdad. En esta lucha, también será parte Supervillano Cósmico, personaje que representa los prejuicios, la apatía, la indiferencia, el enemigo del conocimiento basado en evidencias.







El Escuadrón Vacuna vs. Amenaza Tóxica



Las vacunas son quizás la prueba más palpable del modo en que el conocimiento científico puede realmente cambiar y mejorar nuestras vidas. Son un ejemplo de los logros a los que puede llegar el hombre cuando trabaja cooperativamente. El caso de la erradicación de la viruela no hubiera sido posible sin el esfuerzo mancomunado de todos los países del mundo. El enfrentamiento entre el Escuadrón Vacuna y Amenaza Tóxica representa, casi literalmente, la lucha -aún vigente- de las vacunas para erradicar enfermedades.

Además lucharán entre sí: Universo Mecánico vs. Dr. Cuántico; Hombre de las Pampas vs. Lucy Cavernícola; George Cantor vs. Mr. Infinito; Albert Einstein vs. Dr. Cuántico; Copérnico, Kepler, Galileo y Newton vs. Almagesto.







Ficha técnica



Autor: Cristian Palacios



Actores: Gustavo Bendersky, Santiago Culacciati, Tomás Graziano, Milva Leonardi, Lucía Porta, Dan Rovetto, Carolina Schwörer,



Mariano Bassi, Hernán Vázquez.



Música Original: Sergio Lencella y Marcos Marchegiani



Dirección Artística y Diseño de Vestuario: Natalia Alayón Bustamante



Asistente de Vestuario: Valeria Fernández



Diseño Lumínico y Asistencia Creativa: Juan Manuel Caputo



Asistente Coreográfica: Carla Rímola



Asesoramiento Científico: Diego Golombek, Pablo Amster, Daniel De Florián, Paula Cramer.



Asistente de Dirección: Guillermo De Blas



Dirección General: Cristian Palacios

Producción Ejecutiva: Seminaris Producciones



Producción General: Centro Cultural de la Ciencia C3



Horario

Cabe destacar que el Centro Cultural de la Ciencia extenderá su horario durante el receso invernal (del 18 al 29 de julio) de miércoles a domingos, de 13 a 19.30 horas. El C3 está ubicado en el Polo Científico Tecnológico - Godoy Cruz 2270, Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Para conocer la agenda visitar http://ccciencia.gob.ar/







Cristian Palacios: Es dramaturgo, director, actor, escritor e investigador en las áreas de análisis del discurso y los estudios del teatro y el arte en general. Doctor en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña además como gestor cultural y dirige el Festival Internacional de Teatro “Pirologías”. Ha publicado novelas, libros de poesía, numerosas obras de teatro, entre ellas “Los Sonámbulos: Una Historia de la Ciencia en Dos Patadas”, “Día de Campo o Cómo Sobrevivir al Mundo”, “Tres Tristes Trigos”, entre otras. Ha escrito una veintena de artículos académicos en diversos libros y revistas especializadas. Premiado por ATINA y ALIJA por su investigación en teatro para niños.







Epígrafe foto 0273: Ilustraciones de los personajes que protagonizarán ¡Fuerza Atómica!, un espectáculo teatral con humor, máscaras y acrobacia.







El Centro Cultural de la Ciencia C3 es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Se trata de un espacio de encuentro e interacción entre la comunidad científica y el público en general, donde los visitantes participan de diversas actividades culturales, recreativas y educativas relacionadas con la ciencia y su mirada sobre el mundo. El C3 tiene como objetivo fomentar la cultura y el pensamiento científico a través de experiencias interactivas y actividades participativas e innovadoras en las que el visitante es el protagonista. Las propuestas de este Centro Cultural están destinadas, por un lado, a brindar herramientas al público para que se apropie del conocimiento científico y tecnológico, y, por otro lado, a difundir las investigaciones y desarrollos que la comunidad científica realiza en el país.