Bélgica dio el gran golpe ante Brasil

Amenazantes como lo han sido en todo el Mundial de Rusia-2018, los Diablos Rojos belgas mandaron a Brasil al infierno al imponerse 2-1 este viernes en los cuartos de final y avanzar a las semifinales, donde se encontrarán con Francia. Fernandinho, en su propio arco a los 13 minutos, y Kevin De Bruyne, a los 31, marcaron los goles de Bélgica, que en 13 participaciones históricas en la Copa del Mundo consigue por segunda ocasión clasificar a semifinales. Renato Augusto, a los 76, marcó el descuento de la Seleçao que aspiraba a disputar su duodécima semifinal mundialista y había llegado a Rusia como una de las candidatas al título. Con este resultado, la llamada Generación de Oro belga igualó lo hecho por aquel equipo de ensueño de Enzo Scifo, Jan Ceulemans y Jean-Marie Pfaff en México-1986, cuando llegó a las semifinales pero cayó rendido ante Diego Maradona. Bélgica, además, pudo vengar el 2-0 en los octavos de final del Mundial Corea del Sur y Japón-2002, cuando la Seleçao del Fenómeno Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho la dejó por el camino para convertirse luego en pentacampeona, en el único enfrentamiento previo que habían tenido en una Copa del Mundo. Los Diablos Rojos y los Bleus jugarán el martes próximo en San Petersburgo, a las 15 hora de Argentina, para definir el primer finalista de la Copa del Mundo de 2018. Para Brasil la eliminación en los cuartos de final supone un durísimo golpe en su deseo de convertirse en hexacampeón del mundo, que vuelve a despertar el fracaso de hace cuatro años en las semifinales cuando cayó 7-1 con Alemania en su Mundial. Bélgica no se fracturó con el gol del descuento de los sudamericanos, aguantó el chaparrón y Brasil se entregó por completo a Neymar para que frotara la lámpara y resolviera el problema. Pero el 10 no pudo repetir la faena como ante México y terminó cocinado con la Seleçao en la hoguera del diablo.Europa para los europeos. Como la última vez, en Alemania 2006. En tierras rusas no hubo excepción. De los 21 mundiales disputados, once se disputaron en Europa. Y en Rusia 2018, por quinta vez en la historia, los semifinalistas fueron exclusivamente europeos. En los otros seis, siempre hubo sudamericano. Pero de 44 semifinalistas, 38 resultaron europeos y sólo seis sudamericanos. El anterior mundial en Europa había sido el de Alemania en 2006. Los semifinalistas fueron Italia (campeón), Francia, Alemania y Portugal. Hay que retrotraerse, entonces, a España 82 para encontrar otros cuatro semifinalistas europeos: Italia (campeón), Alemania, Polonia y Francia. La hegemonía también se repitió en 1966, con aquella confabulación en cuartos de final en la que Inglaterra eliminó a Argentina y Alemania a Uruguay. Ambos llegaron a la final, que ganó el local. La primera vez que hubo cuatro semifinalistas europeos fue en Italia 34. Italia le ganó la final a Checoslovaquia, mientras que Alemania venció a Austria. Cabe señalar que en Suecia 58 el campeón fue Brasil, único sudamericano en ganar en tierras europeas.