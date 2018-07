"Lalo" Bonino ya está en una habitación común

la voluntad de seguir luchando sigue intacta.

En la jornada de ayer, el Presidente del Concejo y segunda autoridad de la ciudad, Raúl "Lalo" Bonino tuvo una mejoría y fue enviado a una habitación común del Sanatorio Nosti. Incluso, realizó un posteo en una red social para tranquilizar y agradecer la solidaridad por el momento vivido.Cerca del mediodía de este viernes, se dio a conocer a la prensa el primer parte médico oficial. El mismo, rubricado por la doctora Carola Ricotti, de la Unidad Coronaria del citado nosocomio, indica que "el paciente Bonino Raúl ingresó a nuestra institución la noche del miércoles 4 de julio con un Síndrome Coronario Agudo. Se realizó un cateterismo de urgencia que mostró Arterias Coronarias normales. El paciente evolucionó favorablemente sin complicaciones en el día de hoy y es derivado a sala general para completar internación". De hecho, unos minutos después, ya se sabía que estaba en una habitación "común".Ya a la hora de la siesta, el edil de Cambiemos tuvo acceso a una red social, en donde plasmó su sentir. En Facebook, posteó el siguiente mensaje, que transcribimos textualmente: "#SeguimosDePIe. Muchas gracias a todos por sus llamados, mensajes y por la preocupación. Son momentos como estos en donde ponemos en perspectiva todo y nos sorprendemos de aquellos que muestran su preocupación y cariño."Muchas gracias Romina Chavez y al equipo de emergencias del Sanatorio Moreno, muchas gracias al Chofer de Aprisa y a su Dra. Muchas gracias a todas las enfermeras y enfermeros del Sanatorio Nosti, a la gente de terapia intensiva (Victoria, Mónica, Soraya, Mirta, Hugo) a la gente de Hemodinamia; Claudia, al Dr. Jorge Allin, a la Dra. Carola Ricotti y al Dr. Jorge Faraudello. Muchas gracias a todos uds por su preocupación, su atención y profesionalismo; los cuales vi que no son sólo exclusivos para algunas personas sino que se dedican de la misma manera para atender y curar a todos los pacientes de la misma manera."Muchas gracias a los incondicionales de siempre; la familia (Raúl, Marisa, Vero, Chocha y Ceci)El cuerpo a veces no nos acompaña en todas las luchas peroAbrazo grande para todos.Lalo.-PD. Perdón si me olvido de nombrar a alguno. Sepan entender. Abrazo de gol".