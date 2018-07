Desarrollo de la programación del FTR18

Organizado por la Municipalidad local , el Festival de Teatro de Rafaela concretará su décimo cuarta edición, que se extenderá desde el martes 17 al domingo 22 de julio, días en los que el público rafaelino y de la región podrá apreciar espectáculos de Buenos Aires, Capilla del Monte, Córdoba, La Plata, Mendoza, Rosario, San Martín de los Andes, Tucumán y de nuestra ciudad.

Además, en virtud de un proceso de internacionalización que se inició en 2013 y se sostiene e incrementa en las diferentes ediciones contemplando la convocatoria de propuestas de otros países, se presentarán espectáculos de Chile, Colombia, Uruguay y España.

Como sucede desde 2011, las fronteras de este encuentro teatral se expanden a través de la inclusión de subsedes, siendo este año dos las localidades que se suman al evento y repiten su participación como en anteriores ediciones: Ataliva y Suardi.

La programación abarca una amplia variedad de géneros, con propuestas dirigidas tanto al público adulto y adolescente como a toda la familia. Los espectáculos se distribuirán en casi 70 funciones en diversas salas y espacios alternativos de Rafaela, entre ellos: Centro Cultural Municipal -Sala Sociedad Italiana-, Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, Centro Cultural La Máscara, Teatro Lasserre, Espacios del Complejo Cultural del Viejo Mercado, La Pieza Artes Escénicas y Biblioteca Sarmiento. Además, como ya es costumbre desde 2013, se instalará la Carpa de Circo donde se realizarán funciones destinadas a toda la familia.

El evento también contemplará espacios verdes y barrios de Rafaela, donde se podrán apreciar los diferentes espectáculos: Ciclovía del Barrio Fátima, Plaza 9 de Julio, Plaza Colón, Espacio verde del Barrio 17 de Octubre, Escuela 25 de Mayo, Escuela José Pedroni, Club de los Abuelos y Fundación Progresar.

La diversidad de propuestas se reflejará también en el cronograma de actividades especiales gratuitas, que este año cuenta con seminarios de formación a cargo de reconocidos directores y artistas, el stand editorial del Instituto Nacional del Teatro, charla a cargo de Marcelo Allasino (director ejecutivo del INT), y las ya tradicionales rondas de devoluciones, que congregan a expertos del Círculo de Críticos de las Artes Escénicas y de periodistas especializados de todo el país.

Recordamos que el Festival de Teatro de Rafaela es organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, con la cogestión del Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, y que su calidad y convocatoria lo perfilan en el panorama cultural argentino como uno de los acontecimientos teatrales más relevantes de la escena nacional.





La programación



La programación comenzará con el tradicional y esperado Desfile Apertura por el centro rafaelino, un espacio de visibilidad y encuentro ganado por el público que año a año acompaña el suceso. Por primera vez, el imponente inicio será íntegramente local. Estará a cargo de un Colectivo de Artistas Rafaelinos, coordinados por Ariel Falchini quienes presentarán "Vaga mundos". A partir de la obra del artista Beto Dentoni, los personajes de ese mundo imaginario, de las paredes a las calles, desplegarán baile y color en el Desfile de Apertura. La primera jornada continuará en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano con la función gratuita de "Nómadas", procedente de Chile y España y presentada en diversos escenarios del mundo, una impecable y conmovedora producción de teatro de objetos para toda la familia.

La edición 2018 del Festival de Teatro de Rafaela incluirá numerosas propuestas dirigidas a toda la familia, que llegarán a distintos puntos de la ciudad con entrada gratuita. Así, se podrá disfrutar de "Las hermanas Misterio, servicio de respuestas", la divertida historia de tres hermanas dispuestas a responder, a través de la música, las más difíciles preguntas; "Circo de Bolsillo", espectáculo de circo clown que nos invita a un viaje emocionante a pura diversión; "Yo sabo", las desopilantes ocurrencias de dos amigos a la vera del camino, a punto de emprender un viaje a cualquier parte; "Amor de músico", una pareja de amigos y un gran repertorio de instrumentos y canciones que dan vida y música a esta historia sencilla y entrañable; y "Lo que esconden los sombreros", hilarante e ingeniosa propuesta de Mendoza que se presentará el domingo 22 como cierre de los espectáculos gratuitos y al aire libre, en la Plaza 25 de Mayo.

Como cada año, también estará presente la imponente Carpa de Circo, un punto familiar y de encuentro, que esta vez presentará cinco espectáculos: "Los payasos muertos", por Grupo AH! Academia de Humor, obra que apuesta a la risa como una forma de ver el mundo, reír por todo, incluso por la muerte; "Internacional (vamos a Marte)", a cargo del reconocido payaso "Tomate", un espectáculo de circo que reúne lo mejor de la expresión clown circense; "Naturaleza rota", espectáculo de teatro de objetos rosarino que explora el taller de compostura de muñecas a partir de la desautomatización de la mirada y los objetos que allí habitan; "El Fausto criollo", reversión carnavalesca y explosiva del clásico de Estanislao del Campo; y "Recalculando el rumbo", a cargo del tradicional grupo La Comedia Municipal de Mendoza, que conjuga risa, reflexión y emoción en un espectáculo lleno de color y música. A las propuestas infantiles de esta edición se incorpora, desde Capilla del Monte, "Ploplo, vendedor de ilusiones", una puesta exquisita de teatro de objetos y marionetas en miniatura, en el antiguo escenario de la Biblioteca Sarmiento.

La presencia del Festival de Teatro de Rafaela en diferentes encuentros y festivales -Festival Iberoamericano de Bogotá (Colombia), PALCO (Colombia), Santiago a Mil (Chile), Santiago Off (Chile) y Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay- potenció los vínculos con producciones internacionales, permitiendo el arribo en esta edición de cuatro espectáculos de Iberoamérica.

Así, desde España y Chile llega la mencionada "Nómadas", a la que se suma la uruguaya "Otros problemas de humanidad", de Sebastián Calderón, una comedia que plantea, ácidamente, las angustias de un grupo de jóvenes que buscan devenir artistas. Desde Chile, "El Dylan" plantea la puesta en escena del discurso de un niño que desea ser, pese a los binarismos y las imposiciones de una sociedad despiadada. También arribará a Rafaela desde Colombia "El ensayo", del dramaturgo Johan Velandia y a cargo de La Congregación, grupo dedicado a la investigación teatral, un thriller costumbrista que, desde el humor negro, repasa los años más oscuros de la historia colombiana.

El Festival de Teatro Rafaela 2018 contará con la presencia de referentes de la escena nacional como Javier Daulte, quien llega con dos producciones: "Siniestra", thriller psicológico, y "Clarividentes", comedia dramática que abre las posibilidades de lo teatral a aquello que más nos aterra de nosotros mismos. También se presentará, luego de recorrer los principales escenarios de festivales latinoamericanos, la sensible puesta de Juan Parodi, director de "Quiero decir te amo", a partir del texto original de Mariano Tenconi Blanco y a cargo del Grupo Humo Negro de San Martín de Los Andes. También se presentará "Almacenados", sobre el texto de David Desola, bajo la dirección precisa de Susana Hornos.

La presencia rafaelina dentro del FTR18 estará a cargo de la obra seleccionada a partir del Concurso de obras teatrales locales: "Lola", de Cintia Viviana Morales, integrada por cinco actrices locales que abren las puertas de su casa en La Pieza Artes Escénicas.

Desde sus inicios, el Festival de Teatro de Rafaela se ha destacado por visibilizar y poner en valor nuevas expresiones de las artes escénicas, como así también por ofrecer un espacio de reconocimiento a jóvenes creadores.

Siguiendo esta premisa, esta edición contará con obras como "El puente azul", de Fernando Albinarrate y bajo dirección general de Emilio Dionisi, una propuesta musical que derrocha talento y dulce melancolía. También forma parte de la programación de este año "Como si pasara un tren", de Lorena Romanin, comedia dramática sobre los vínculos y la familia desde la intimidad de un puñado de personajes tan cercanos como singulares. "Flores nuevas", de Federico Falco, dirigida por Nadir Medina y a cargo del reconocido grupo cordobés El Cuenco Teatro, narra los días de un pueblo de provincia convulsionado por los sucesos trágicos de un grupo de adolescentes.

La diversidad y amplitud de propuestas son algunas de las marcas que distinguen al Festival de Teatro de Rafaela. Así, en esta oportunidad se presentarán dos obras de teatro danza: "Montaraz", desde La Plata, que interpela el lenguaje escénico a partir de los materiales rítmicos y textuales con los que trabaja, y "Palíndroma", de Margarita Molfino y William Prociuk, colisión entre el cuerpo y lenguaje, una apuesta a la desautomatización de los lugares y procedimientos que decimos y habitamos.

En esta edición también tendrán lugar expresiones contemporáneas y multilenguajes que exploran el hecho teatral desde sus posibilidades más disruptivas, como "Las piedras", de Agustina Muñoz. También forman parte de la programación producciones que exploran el incipiente teatro documental: "Mis días sin Victoria", crudo relato de amor e identidad de Rodrigo Arena, y "200 golpes de jamón serrano", de Marina Otero y Gustavo Garzón, una puesta visceral y profunda sobre las posibilidades de hacer y vivir el teatro.



Expresiones del tumulto y la emergencia de estos días, llegan también a Rafaela obras que ponen en escena la lucha y el debate por la conquista de derechos, los poderes institucionales y sus alcances: "Los golpes de Clara", De Carolina Guevara con dirección de Leandro Rosati, obra que desde la comedia expone la situación de una víctima de violencia de género que decide revertir las palabras y los hechos. Por su parte, "Dios" de Lisandro Rodríguez, propone cruces artísticos provocadores e interpeladores de los discursos que atraviesan el núcleo caliente de nuestra sociedad.



El cierre del Festival de Teatro Rafaela 2018, estará a cargo de Urraka, presentando en esta oportunidad "Ópera Prima", un espectáculo musical alternativo que contará, además, con la presencia de los adolescente partícipes del Taller que dictará el grupo en la Sede de Red de Juventudes.



Actividades Especiales

Como cada año, en el marco del Festival de Teatro de Rafaela se realizan actividades especiales y complementarias y seminarios de formación de gran nivel que tendrán lugar en la Academia de Artes (Chacabuco 153) y el Complejo Cultural del Viejo Mercado.



La primera actividad de formación, denominada "El vestuario al costo de la creatividad", será dictada por la reconocida vestuarista y maquilladora uruguaya Mariela Gotuzzo Lampirello, los días sábado 14 de julio, de 14 a 18 hs., y domingo 15, lunes 16 y martes 17 de julio, de 14 a 17, en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Este seminario está dirigido a diseñadores teatrales y de carnaval, estudiantes de Diseño y escenógrafos.



El seminario "Juego y compromiso. Entrenamiento para actores", a cargo del director y dramaturgo Javier Daulte, está destinado a actores, actrices y estudiantes de teatro. En dos jornadas (miércoles 18 y jueves 19 de julio, de 14 a 16, en Academia de Artes) se realizará este entrenamiento emocional para actores.



Por su parte, Juan Parodi estará al frente del seminario "Laboratorio de exhibición escénica", que se llevará a cabo el viernes 20 de julio de 10:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30, en Academia de Artes. Está dirigido a actores, bailarines, estudiantes avanzados de actuación y músicos con experiencia escénica.



Cabe destacar que todos los seminarios son gratuitos, pero poseen cupos limitados, por lo que los interesados deberán inscribirse previamente, desde el miércoles 4 al viernes 13 de julio, de 8:00 a 12:00, en la Oficina del FTR18 (San Martín 547) o telefónicamente al 03492-505474.



Otra actividad especial destinada a todo público será el "Stand Editorial INTeatro", un espacio de exhibición y entrega gratuita de libros de las últimas 10 ediciones de la Editorial del Instituto Nacional del Teatro, que contará con la presencia de Graciela Holfeltz, integrante del Equipo Editorial del INT. Desde el miércoles 18 al sábado 21 de julio, de 10:00 a 13:00 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el público podrá acceder a estas colecciones, que incluyen un nuevo enfoque conceptual, una actualización de sus sistemas de producción y el completo rediseño gráfico de cada una de sus piezas, del que participó la rafaelina Leonor Barreiro.



Además, el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Marcelo Allasino, brindará la charla "Las políticas de internacionalización en la nueva gestión del INT" el viernes 20 de julio a las 10:00 en la Sala IV del CCVM. En dicho encuentro, el funcionario dará cuenta de las políticas asumidas por el INT para la promoción y el posicionamiento del teatro argentino en la perspectiva teatral latinoamericana y global.



Finalmente, como ya es costumbre, el Festival propone sus Rondas de devoluciones, que contarán con la participación del Círculo de Críticos de las Artes Escénicas y de periodistas especializados de distintos medios del país. Del miércoles 18 al domingo 22, de 11:00 a 13:00, se producirá este encuentro entre artistas, críticos, periodistas y público en un ámbito distendido, donde se intercambiarán ideas sobre las obras vistas en la jornada anterior, enriqueciendo y completando la mirada a través de la reflexión. Se llevarán a cabo en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado con entrada libre y gratuita.



Venta de entradas

La 14ª edición del FTR abrirá su boletería el sábado 14 de julio. Desde las 8:00 se podrán adquirir las entradas online en www.rafaela.gob.ar/festivaldeteatro. Además, como ya es costumbre, desde las 8:30 se entregarán números para ser atendidos en boletería, para así optimizar el tiempo del público que masivamente concurre a la apertura de la misma.



La boletería se situará en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Ingreso po Pasaje Carcabuey), en los siguientes horarios: sábado 14 de julio, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00. Del 15 al 22 de julio, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00. Las subsedes informarán oportunamente sus sitios y horarios de venta.



Las entradas tendrán un valor general de $120 (tanto para Rafaela como para las subsedes) y de $60 para las funciones programadas en la Carpa de circo e infantiles (Ploplo, vendedor de ilusiones); de estas últimas podrán adquirirse hasta cuatro entradas por obra por persona, en tanto que, para el resto de los espectáculos, sólo se venderán dos entradas por obra por persona en ambos medios de compra.



Los espectáculos en Fundación Progresar, Escuela 25 de Mayo, Club de los Abuelos Escuela J. Pedroni, y espacios al aire libre son con entrada libre y gratuita. Contemplando las capacidades, las entradas gratuitas para las funciones en espacios cerrados podrán ser retiradas en el lugar de la función, dos horas antes.



Cabe aclarar que, al igual que el año pasado, sólo un porcentaje del total de las entradas estará disponible online, y que a pesar de realizar la transacción por dicho medio, el público deberá retirar sus tickets impresos en la boletería del Festival en sus horarios de atención, a partir del domingo 15. No se permitirá el ingreso a las salas sin las entradas correspondientes.