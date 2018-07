Un sábado con intensa actividad para el Córdoba Pista en Rafaela

Luego de realizar ayer las pruebas comunitarias en el circuito "Juan R. Báscolo" del autódromo local, el Córdoba Pista le dará continuidad hoy a la actividad correspondiente a la quinta fecha de su temporada 2018.

En una jornada nublada y fría, las categorías TC 4000, TC Pista 4000, Turismo Clase 2 y Turismo Clase 1, estuvieron girando por primera vez en el trazado rafaelino, de 3.050 metros de extensión.

Para hoy, el cronograma anuncia entrenamientos, clasificaciones y dos finales, reservadas al TC Pista 4000 y a la Fórmula Renault Plus. Esta divisional se incorporará este sábado al cronograma oficial.



LOS HORARIOS

Hoy sábado se cumplirán las siguientes actividades: de 08:30 a 08:45 primer entrenamiento Turismo Clase 2; de 08:55 a 09:10 primer entrenamiento TC Pista 4000; de 09:10 a 09:35 primer entrenamiento Fórmula Renault Plus; de 09:40 a 09:55 primer entrenamiento TC 4000; de 10:05 a 10:20 primer entrenamiento Turismo Clase 1; de 10:30 a 10:45 segundo entrenamiento Turismo Clase 2; de 10:55 a 11:10 segundo entrenamiento TC Pista 4000; de 11:20 a 11:45 segundo entrenamiento Fórmula Renault Plus; de 11:50 a 12:05 segundo entrenamiento TC 4000; de 12:15 a 12:30 segundo entrenamiento Turismo Clase 1; de 12:40 a 13:15 clasificación Turismo Clase 2; de 13:25 a 14:00 clasificación TC Pista 4000; de 14:10 a 14:45 clasificación Fórmula Renault Plus; de 14:55 a 15:10 súper clasificación Fórmula Renault Plus (10 mejores); de 15:20 a 15:55 clasificación TC 4000; de 16:05 a 16:40 clasificación Turismo Clase 1; a las 16:50 primera final TC Pista 4000 (13 vueltas ó 25 minutos) y a las 17:25 primera final Fórmula Renault Plus (14 vueltas ó 25 minutos).

Entradas: general hombres $150; general y boxes mujeres $200; boxes hombres $300; general autos $150 y boxes autos $350.