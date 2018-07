Renunció el titular de la ex Enarsa

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente de la empresa estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), ex ENARSA, Hugo Balboa, presentó hoy su renuncia y será reemplazado por el titular de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell ´Acqua. Así lo informó ayer el Ministerio de Energía de la Nación, que no brindó más detalles respecto de esa cuestión.

En ese escenario, Dell´Acqua continuará también al frente de la aerolínea de bandera, un puesto que ocupa desde 2016.

La renuncia de Balboa se dio dos semanas después de la salida del exministro de Energía Juan José Aranguren, con quien tenía un vinculo cercano.

Según trascendió, la designación del nuevo titular de la compañía estatal, encargada de la licitación de diversas centrales energéticas, fue propuesto por el ministro Javier Iguacel. Días atrás, Aranguren se había referido a su sucesor y había considerado: "Va a imponer su propia línea; es alguien que viene del sector petrolero, que hizo un muy buen trabajo en vialidad".

En Aerolíneas, Dell´Acqua reemplazó a Isela Costantini, mientras anteriormente había estado al frente de Intercargo, la empresa de servicios de rampas, y se había desempeñado en la siderúrgica Techint.

Creada en 2004, la ex ENARSA está dedicada al estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados, el transporte y distribución de gas natural, y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.