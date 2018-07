Lifschitz y Macri en la reapertura del frigorífico Mattievich en Carcarañá

El presidente Mauricio Macri y el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, presidieron ayer en la ciudad de Carcarañá el acto de reapertura del Frigorífico Mattievich, una planta que llevaba siete años cerrada y llegó a dar trabajo a 350 personas.

Durante el gobierno anterior, por las trabas para exportar y la cuotificación de ventas al exterior, cerraron decenas de frigoríficos en el país. En el establecimiento fabril que se reabrió este viernes (el grupo tiene otros cinco establecimientos) se comenzarán faenando entre 200 y 300 cabezas por día, aunque su potencial es de hasta 600.

"Reiniciamos como fábrica para consumo interno e iremos avanzando en las habilitaciones de exportación. Primero seguramente saldrán las de terceros países (Rusia, Hong Kong, Brasil) y después las de la Unión Europea", sostuvo Jorge Torelli, gerente general de la empresa.

El titular de la empresa, José Mattievich dijo ver un "futuro inmenso para la ganadería, la industria y las carnes argentinas. He visto cómo le meten fuerza y pasión", subrayó, y resaltó "el apoyo a nivel nacional y provincial" que tiene su sector.

Macri indicó "que lindo estar acá en un día de fiesta para la familia ganadera y para la familia de Carcarañá. Esta es la manera de levantar al país, con industrias en diferentes lugares de Argentina, que le dan vida a los pueblos del interior".

Asimismo, el Presidente remarcó el trabajo de las Mesas de Competitividad "la de ganados y carnes fue una de las primera de estas, donde le damos valor a la palabra. A partir de ahí no paramos de exportar, producir, faenar y también aumentar el consumo interno".

Macri aseguró que su gobierno está empeñado en terminar con la prepotencia que "que le complica la vida a todos, que le caga la vida a todos", apuntó a la "la industria de los juicios laborales" como uno de estas "mafias", y ejemplificó: "No puede ser que uno se pare en el medio del camino y te diga: si querés pasar por acá tenés que pagar tanto, hay que terminar con esos comportamientos mafiosos". En tal sentido, insistió en que "hay muchas de esas mafias que estamos atacando y una de esas es la de los juicios laborales que pone en peligro especialmente a las pymes que son frágiles", y mirándolo a Lifschitz agregó: "Lamentablemente Santa Fe es la única provincia grande que no a adherido a la ley de ART, que ha tenido un éxito enorme en Córdoba, Buenos Aires, Mendoza. Necesitamos tener todas las herramientas que nos permitan defendernos de eso y cuidemos el empleo de todos los argentinos".

Por su parte, la ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, sostuvo que “desde Santa Fe queremos atender la gran demanda global que se abre con todos los mercados asiáticos, por eso vamos a trabajar desde la provincia con los productores y toda la cadena, para abastecer a estos lugares de la mejor carne”,

Desde la firma, que invirtió 15 millones de pesos en el proyecto, indicaron que cuando el establecimiento -ubicado en el kilómetro 354 de la Ruta 9- recupere el total de sus habilitaciones para exportar a distintos mercados mundiales, lo que llevaría entre dos y tres meses, tendrá una capacidad productiva que rondará las 600 cabezas diarias.

En tanto, el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere indicó "esta reapertura es un resultado más que evidencia que estamos en el camino correcto. Las exportaciones de carne bovina crecieron un 60%, a la vez que el consumo interno continúa creciendo con un promedio de 59,14 kg por habitante por año."

Desde el Ministerio de Agroindustria destacaron que durante sus primeros días de gobierno, el presidente Macri eliminó las retenciones y terminó con las restricciones a las exportaciones de carne, lo que produjo importantes resultados.

Estas decisiones posibilitaron un crecimiento de las exportaciones de carne a la vez que aumentó el consumo interno, imprimiéndole dinamismo a toda la cadena, con el objetivo de promover que el país retome el protagonismo en el mercado internacional de carnes.

Desde 2015 en adelante, se incrementaron los envíos de carne y el valor de la carne argentina creció un 50% más.

Asimismo, luego de 10 años, el país logró cumplir casi el 100% de la cuota de carne Hilton para Europa.

En el acto de reapertura estuvieron presentes los intendentes de Carcarañá, Verónica Schuager; y de Santa Fe, José Corral así como también el diputado nacional, Federico Angelini.