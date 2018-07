Sociedades sostenibles gracias a la cooperación

Hoy los cooperativistas de todo el mundo celebramos el Día Internacional de las Cooperativas. Bajo el lemamostraremos cómo, gracias a nuestros valores, principios y estructuras de gobernanza, la sostenibilidad y la resiliencia están en el corazón de las cooperativas, con la preocupación por la comunidad como el séptimo de sus principios rectores.La Alianza Cooperativa Internacional está alentando a sus miembros a utilizar el hashtag#CoopsDay y la Guía para los Cooperativistas para difundir el mensaje."Representamos a 1.200 millones de miembros de cooperativas. Probablemente no haya otro movimiento económico, social y político en el mundo que en menos de 200 años haya crecido tanto como nosotros. Pero el crecimiento no es lo más importante. Consumimos, producimos y usamos los recursos que el planeta nos brinda en solidaridad con el medio ambiente y con nuestras comunidades. Es por eso que somos un actor clave para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible", declaró el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco.Las sociedades sostenibles son aquellas que reflejan los límites ambientales, sociales y económicos del crecimiento.Por su propia naturaleza, las cooperativas juegan un triple papel:● Como actores económicos crean oportunidades de empleo, medios de vida y generación de ingresos.● Como empresas con objetivos sociales y centradas en las personas, contribuyen a la equidad y la justicia social.● Como instituciones democráticas, son controladas por sus miembros y desempeñan un papel de liderazgo en la sociedad y las comunidades locales.Si bien un informe reciente de PwC mostró que dos de cada cinco empresas aún ignoran o no tienen un compromiso significativo con los ODS, las cooperativas están liderando el camino.En 2016, la Alianza Cooperativa Internacional lanzó la campaña www.Coopsfor2030.coop para mostrar el compromiso de las cooperativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y celebrar la contribución cooperativa para hacer del mundo un lugar mejor.Las cooperativas tienen experiencia en la construcción de sociedades sostenibles y resilientes.Por ejemplo, muchas cooperativas agrícolas trabajan para mantener la longevidad de la tierra donde cultivan mediante prácticas sostenibles. Las cooperativas de consumidores apoyan cada vez más las fuentes de abastecimiento sostenible de sus productos y educan a los consumidores sobre el consumo responsable. Las cooperativas de vivienda ayudan a garantizar viviendas seguras y asequibles.Los bancos cooperativos contribuyen a la estabilidad gracias a su proximidad con sus clientes, brindan acceso a financiamiento a nivel local y están muy extendidos incluso en áreas remotas. Las cooperativas de servicios públicos posibilitan el acceso a la energía y el agua en el medio rural y muchas de ellos se dedican a liderar la transición hacia la democracia energética.Las cooperativas de trabajo y cooperativas sociales en los diversos sectores (salud, comunicaciones, turismo ...) tienen como objetivo proporcionar bienes y servicios de manera eficiente, a la vez que crean empleos sostenibles a largo plazo, de forma cada vez más amigable con el planeta."En el Día Internacional de las Cooperativas, vamos a mostrar al mundo que es posible crecer con democracia, equidad y justicia social. Que nuestras sociedades no pueden seguir desperdiciando recursos y excluyendo a las personas. Que debemos mejorar el presente y preservar el futuro para las próximas generaciones. Y que estamos orgullosos de ser parte de este movimiento, un movimiento con valores y principios, un movimiento comprometido con la justicia social y la sostenibilidad ambiental", alentó Guarco.