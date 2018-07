Emiliana Hidalgo no asume como Secretaria

Emiliana Hidalgo, quien había sido nominada a finales del año pasado para asumir la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, finalmente, no jurará. Así lo confirmó la recientemente Magister en Relaciones Internacionales en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), quien además indicó que espera la confirmación del Gobierno chino para regresar al lejano oriente y realizar un doctorado en Negocios Internacionales, en la misma Universidad que la tuvo como estudiante hasta hace tan solo algunos días. El propio Marcos Corach, jefe de Gabinete que venía subrogando el área, confirmó a LA OPINION que seguirá en el cargo.El pasado 7 de diciembre, el intendente Luis Castellano había hecho una conferencia de prensa, en donde ratificó la información oficial que se había brindado un día antes: "En la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, que provisionalmente continúa a cargo de Marcos Corach, asumirá como titular Emiliana Hidalgo, a su regreso del curso de maestría en Cooperación Económica Internacional que está realizando en Beijing, China", decía en el apartado correspondiente."Yo estaba en Beijing cuando el Jefe de Gabinete me llama y me comenta de la decisión que tomó el Intendente. Estaba allá, lejos. Fue una situación rara, para todos", dijo, recordando ese momento, a finales del año pasado. Cuando se la consultó sobre si le había costado la decisión de aceptar, respondió: "siempre dije que era un desafío super interesante. Una linda posibilidad, sobre todo, cuando uno viene trabajando desde hace mucho en estos ámbitos. Una linda propuesta. Pero la realidad es que tengo oportunidades de seguir en China y seguir profundizando todo lo que se hizo hasta ahora para con la ciudad. Esto lo hablé recientemente con el Jefe de Gabinete y con el Intendente. Me parece que voy a seguir por ese lado"."Por lo pronto, la decisión que hemos tomado conjuntamente fue no asumir", sentenció y agregó: "Es una linda oportunidad, no solamente para uno, sino también para seguir trabajando para la ciudad. Así que estaría aprovechando eso".La decisión implica, además, su regreso a China: "la idea pasa por volver en los próximos meses", indicó Hidalgo, aunque dijo que "todavía no tengo confirmaciones certeras sobre la fecha, pero debería viajar a fines de agosto para estar a principios de septiembre allá. Sería nuevamente en la misma Universidad en donde hice la Maestría, en Beijing. Sería un doctorado. Pero estamos esperando la confirmación del Gobierno Chino, que apoya la formación de los extranjeros. Todo está encaminado"."Hay que tomar decisiones y apostar. Ahora, estoy en esa situación. Esto ya está hablado con el Intendente y con el Jefe de Gabinete. No voy a asumir", ratificó. "Lo que haría sería un doctorado en Negocios Internacionales y lo más importante es la investigación. Necesito sumar créditos durante un año o año y medio asistiendo a clases. Y después, la investigación se puede hacer desde cualquier parte. Son 4 años, pero la última parte uno lo puede elegir desde dónde hacerlo", completó."Fui a fines de agosto y estuve 10 meses en Beijing. Hice una Maestría en Cooperación Económica Internacional en la universidad más importante de China. El martes de la semana pasada tuve la ceremonia de graduación y dos días después, estaba de regreso a la ciudad. Fue una experiencia increíble, no solamente de formación, sino la experiencia de estar viviendo allá. También la posibilidad que tuve de generar vínculos para la ciudad. No solamente estudiar la cooperación, sino efectivamente trabajar en ello para Rafaela", describió.VIDA COTIDIANA"El choque cultural existe. Muy poca gente habla inglés en el aeropuerto o los taxistas. Entonces, la barrera idiomática es muy importante. Hay otros hábitos muy diferentes a los nuestros: la comida, los horarios, el uso de la tecnología... por ejemplo, en la vida cotidiana, el uso del teléfono es impresionante. Se genera mucha dependencia. Cuando llegué allá, lo primero que tuve que hacer es comprar un chip y abrir una cuenta bancaria con él. Tuve que "linkear" esa cuenta bancaria con el Wechat (un programa de similares características que el Whatsapp), que permite pagar. Allá no se usa el dinero: vos escaneás el código QR y pagás: el taxi, el kiosco, el vendedor ambulante... Es salir simplemente con el celular cargado", comentó.