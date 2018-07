"La frutilla del postre sería lograr el título en la Copa Intercontinental"

Fue un año soñado para Gonzalo García. De tanto buscarlo, llegó el ansiado título en la Liga Nacional de Básquetbol y merecido por cierto. Por esas cosas del deporte, antes festejó un logro de gran relevancia internacional, como la Liga de las Américas. Todo con un San Lorenzo que está marcando época en el básquet argentino.En Todo a Pulmón, por radio El Espectador, dialogamos con quien diera sus primeros pasos en Independiente de nuestra ciudad y que empezara a transitar el duro camino de la LNB en esta zona, con Libertad de Sunchales, para luego proyectarse al máximo nivel dentro de la función técnica, con el plus de haber sido protagonista como asistente de los mejores momentos de este deporte a nivel internacional con la selección.Luego de 27 años de comenzar su carrera profesional tuvo la satisfacción de tener su primera estrella, en la temporada que sucedió a otro gran DT como Julio Lamas en el Club de Boedo que obtuvo así el tricampeonato.Gonzalo tiene su residencia en Rafaela aunque está muy pocos días al año, prácticamente solo en los recesos debido a su función y en el último año potenciada por el exigente calendario que tuvo el equipo azulgrana. "La verdad que fueron títulos esperados, siempre se había negado la Liga, la busqué por muchos años, estuvimos cerca en varios momentos y no se había podido dar. Pero llegamos a un club con muchas expectativas como las que tiene San Lorenzo en el básquetbol y así se pudo cumplir ese sueño tan grande que tenía. Participar en un equipo con un programa de básquetbol increíble para lo que es una Liga Nacional", expresó el coach.Amplió el concepto manifestando que "la verdad hay puesta en el basquet una estructura de nivel europeo, donde no falta absolutamente nada. Donde cualquier solicitud que se hace a la dirigencia se trata de cumplir, mucha gente trabajando, a los jugadores no les falta absolutamente nada, la verdad que impecable".En cuanto a la vinculación cercana con Marcelo Tinelli, puntualizó que "yo ni nadie imaginaba hace algunos años en el ambiente del basquet que Marcelo iba a estar tan ligado a este deporte. Es una experiencia nueva, trabajar con una persona de esa capacidad no se da todos los días, es un apasionado del deporte y ahora enganchadísimo con el basquet de San Lorenzo".En cuanto a nuevos desafíos, destacó que "la idea es seguir marcando tendencia en la Liga, tratar de repetir la Liga de las Américas y la frutilla del postre sería la Copa Intercontinental, donde enfrentamos al AEK de Atenas, pero se podría también sumar el campeón de China y algún equipo de Africa, es lo que se está hablando. Sería una culminación de un inicio de ciclo brillante".DIRIGIR A DECKSan Lorenzo contó con el MVP Gabriel Deck, un jugador que ojalá llegue a la NBA, pero que en lo inmediato tratará de brillar en un grande de Europa como el Real Madrid."La verdad que lo he disfrutado mucho a Gabriel, es un jugador sin techo evidentemente. Que este último año dio un salto de calidad impresionante. Lo vamos a extrañar, pero fue una satisfacción muy grande poder haber estado con él y la verdad que ayudó mucho para ganar todo lo que ganamos este año. Nosotros a comienzos de temporada tuvimos la gran satisfacción de ganarle a los dos grandes de España, a Real Madrid y Barcelona, en la gira de amistosos. Nos encontramos con dos triunfos impensados que se disfrutaron mucho para creer en nuestro potencial y que nuestro equipo era poderoso también", manifestó el oriundo de San Martín.Parece mentira, pero a los 51 años García reconoce que con los cambios que se vienen produciendo en la LNB con el tema de la liberación de fichas extranjeras, "estoy adaptándome como lo están haciendo todos. Pero este año con el dólar como está no sé si habrá la misma cantidad de extranjeros. Uno siempre pretende tener más jugadores nacionales, pero teniendo la regla como está se busca tratar de tener los mejores jugadores. Es un poco extraño que se liberaran las fichas como se hizo, pero estamos en camino de desarrollo de Liga, hay que esperar como sigue todo".Lo cierto es que con más partidos también hay más lesiones, y recambios. En tal sentido señaló que "eso exige a los clubes a tener una estructura más profesional, más preparada, tratar de fichar más jugadores, potenciar a los cuerpos médicos. Trabajar con más kinesiólogos, tener un Jefe Médico con experiencia, mejorar los viajes. También hay una exigencia en la parte dirigencial de los clubes para que los jugadores no terminen reventados cuando termine la Liga. Una cosa va atada a la otra, no se podrían jugar tantos partidos sin una estructura atrás que lo sostenga".LA PROFESIONA nivel mundial, pero sobre todo en Argentina, ser entrenador ya es una profesión de alto riesgo, sobre todo en los deportes más populares. Por eso cuando viene la buena, hay que disfrutarla al máximo."Sí, la verdad que el entrenador de todos los deportes lo disfruta y lo padece al mismo tiempo. El otro día veía a Pekerman en los penales (frente a Inglaterra) y decía 'eso es un entrenador'. Lo vivís y sufrís, solo se disfruta algo luego de una victoria, en la derrota es muy difícil. Después en la semana la peleás para que el equipo esté mejor. Es una profesión que por momentos la amás y en otros la padecés. En mi caso es lo que elegí, se hacer y trato de año a año disfrutarla un poquito mas", concluyó quien hoy tiene el privilegio de sentirse el técnico del mejor equipo del país y de América.