Bonino sigue internado

El presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino, sufrió una descompensación en la noche del miércoles pasado y como consecuencia de ello, hasta el cierre de la edición se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Nosti de nuestra ciudad.

Inicialmente, concurrió al Sanatorio Moreno. Luego de unos estudios iniciales, se decidió su traslado a la actual ubicación.

Hugo Menossi, compañero de bancada de Bonino, informó a LT28 que "Lalo sufrió una descompensación anoche, no se sentía bien, tenía una dolencia en el pecho y se le detectó una obstrucción en una de las arterias. El mismo organismo fue desobstruyendo la situación. Actualmente está en observación en terapia intensiva. El está bien, habla con familiares”.

"En principio, estaría en terapia hasta mañana. Posteriormente se conocerá si lo pasarán a una habitación común para pasar una noche más en la clínica o no", completó.

“Por ahora, no habría intervención quirúrgica. Con la medicación, en principio, alcanzaría para recuperarse. Esto puede volver a ocurrir por lo que debe tomar los recaudos del caso para que esto no vuelva a pasar y no llegue a algo mayor”, explicó Menossi.

También LT28 dialogó con la madre del presidente del Concejo, en momentos en que se encontraba ingresando a la clínica. Ratificó los dichos de Menossi asegurando que Lalo sufrió una obstrucción en una arteria pero ya se encuentra bien. "Fue solo un susto", indicó.

Hasta anoche, no había información oficial ni un diagnóstico. Por ahora, la Presidencia queda a cargo del vicepresidente 1°, Jorge Muriel (PJ)