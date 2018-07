Morini: "la obra de la ruta 34 está parada"

El ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, afirmó que el recorte de fondos previstos por el gobierno nacional afectará a las partidas destinadas a dos hospitales y que, además, impactará en los trabajos previstos en las rutas santafesinas que, según aseguró, "se encuentran frenadas". Entre ellas, destacó la obra de la ruta 34 que pasa por nuestra ciudadEl funcionario afirmó que la provincia, en cambio, sostiene el nivel de inversión. "Vamos a seguir de la misma manera que lo veníamos haciendo, falta medio año y las obras que empiezan en septiembre ya van a integrar el nuevo presupuesto, por tanto no afectan", dijo en declaraciones a LT8 de Rosario."Para nosotros el recorte de la Nación es prácticamente nada, porque nos afecta a dos hospitales comprometidos que es el de Reconquista y el Iturraspe de Santa Fe, y ya sabíamos desde principio de año que ese dinero no iba a venir", detalló Morini.Asimismo, señaló que hay una falta de 300 millones de pesos en la partida de la Nación. "Si nosotros tenemos previsto 30 mil millones de pesos, es decir 80 millones por día, y Nación pensaba invertir 1.500 millones, es decir que era muy bajo el nivel de inversión que tenían planeado", graficó.Por último, manifestó que las planificaciones estimadas para este año no se cumplen. "Las rutas no se están haciendo,se está haciendo el puente sobre la ruta 70 y a la obra de la 11 cada vez la achican más porque primero iba a ser autovía, después autopista, después ruta segura; tengo miedo que no la lleguen ni a bachear", culminó.Las declaraciones de Morini llegaron luego de la apertura de los sobres para la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 3, con un presupuesto estimado en 296 millones de pesos. (Fuente: Uno de Santa Fe)