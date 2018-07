Martínez: "29 localidades aún esperan respuestas de Nación"

El diputado provincial solicitó una “pronta respuesta” al pedido que hicieron en conjunto los presidentes comunales e instituciones de 29 localidades que están bajo el área de influencia del Gasoducto Regional Centro II y que no han sido contempladas en el proyecto.“En abril del año pasado elevamos una nota redactada en conjunto por los representantes de las localidades y lo único que se nos respondió fueron los acuses de recibo. Las cartas fueron enviadas a Presidencia de la Nación, Ministerio de Energía y Minería, al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y a otras oficinas con competencia. Nadie se dignó a responder nada”.NO MODIFICA EL PROYECTOLa propuesta elevada no modifica el proyecto original: sólo se pide que se prevea la colocación de válvulas ciegas (bridas) sobre el ducto principal, en los puntos adecuados para ulteriores conexiones, sin requerir la modificación técnico-física-mecánica de ningún otro aspecto del proyecto, ni su alteración presupuestaria.El gasoducto prevé la ejecución de la obra en etapas y contempla a Sunchales, Rafaela, Esperanza, Lehmann, Ataliva, Bella Italia, Pilar, Nuevo Torino, Felicia y Tacural “celebro esta decisión que beneficia a vecinos de la región. Pero me vuelvo a preguntar, más allá de las tres ciudades, ¿cuál fue el criterio a través del cual fue realizada esta asignación? Varias de las localidades excluidas, no solo están en el área de influencia del proyecto, sino que se ubican a igual o incluso menor distancia del ducto principal, que aquellas que sí son parte. Esto representa una desigualdad entre las mismas comunidades cercanas y con similares características demográficas y productivas" resaltó Martínez en declaraciones periodísticas.El 29 de abril de 2017, representantes de las 29 localidades exceptuadas y de instituciones de las mismas se reunieron en Humberto 1º (Departamento Castellanos) y firmaron el documento que daba cuenta de esta situación. Las localidades son: Franck, Recreo, Humboldt, Colonia Rivadavia, Grutly, Cavour, Pujato Norte, Susana, San Antonio, Castellanos, Presidente Roca, Egusquiza, Vila, Coronel Fraga, Ramona, Pueblo Marini, Eusebia, Colonia Aldao, Colonia Bicha, Tacurales, Colonia Bossi, Palacios, Moisés Ville, Las Palmeras, Colonia Raquel, Humberto 1º, Constanza, Virginia, Sarmiento.CONFLICTO ENTRE GOBIERNOS LOCALES Y EMPRESA ADJUDICATARIAAl ser consultado por la prensa, el diputado provincial Omar Martínez se refirió también a la problemática desatada entre la empresa adjudicataria para la obra del Gasoducto Regional Centro II y algunas de las comunas que fueron beneficiadas con el proyecto: “Nuestro diálogo es permanente con los presidentes de comunas e intendentes. Ellos me comentaron su preocupación ante la posibilidad de que la empresa TGS-SACDE no pague las tasas y demás contribuciones locales por donde pase la obra. Nos hemos puesto a disposición yEl conflicto se refiere a la posibilidad planteada de que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de la obra, TGS-SACDE, no pague tributos en cada una de las comunas y ciudades por donde realice la obra.