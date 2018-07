"El Gobierno está reconociendo que las metas se han alejado"

En líneas generales, esta semana, los empleados de comercios han recibido una buena noticia. Una buena noticia si se compara y si se recuerda cómo había empezado esta negociación allá por inicios del 2018. Un aumento siempre es una buena noticia, más allá de que no "llene" de satisfacción al sector, por la enorme inflación que aún atraviesa este país.Es que los mercantiles concretaron la primera revisión paritaria del año habilitada por el Gobierno y llegaron a un 25% global. Cabe recordar que en abril pasado los empleados del sindicato de Comercio cobraron un aumento del 10% y aún queda pendiente un incremento del 5% para agosto.El presidente Macri dio "luz verde" para esta reapertura de negociaciones, y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acordaron un 10%, que se suma al 15% que había sido acordado a principios de año."Es una buena noticia, pero en base a lo que había anunciado en un principio. Igual entendemos nosotros que es insuficiente porque todavía estamos por debajo de la inflación proyectada. La discusión llevó en un principio que el gobierno quería que todos los convenios que habíamos acordado en la paritaria del 15% adecuarlo a un 5% y así llegar a un 20%", dijo Juan Berca, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad.En tanto, resaltó que "todavía nos falta, de la discusión anterior, un 5% que se va a cobrar con el sueldo de agosto". Es que el nuevo acuerdo prevé un incremento del 3% en octubre, otro 3% en noviembre y un 4% en enero de 2019. Por lo pronto, los aumentos en tres etapas no serán acumulativos. El pacto se selló en el Ministerio de Trabajo, ante el titular de la cartera laboral, Jorge Triaca y alcanzará a nada menos que más de 1.200.000 empleados en todo el país.El Gobierno, semanas atrás, había habilitado que los gremios firmaran un 5% extra en julio y agosto próximos, llevando la pauta salarial del 15 al 20%, pero lo cierto es que con esta paritaria de Comercio la Casa Rosada ya está avalando una pauta del 25%. Esto se produjo luego de la suba de precios que siguió a la fuerte escalada del dólar, por la cual las estimaciones inflacionarias para este año rondan el 30%."El Gobierno dentro de todo, de sus posibilidades, está reconociendo que las metas propuestas se han alejado un poco y ahora está tratando de ver cómo se adecua a la situación", dijo Berca en Radio ADN, FM 97.9 y sostuvo además que "el salario no era el generador de las mayores desproporciones en materia inflacionaria, porque hemos arreglado un 15% y la inflación proyectada al año seguro que está al 30%, siendo muy optimistas. Eso nos da la razón que lo único que se logra es contener el salario y quitarle el poder adquisitivo a los trabajadores y que el circuito comercial interno se vea paralizado porque la gente deja de consumir un montón de cosas", destacó.Recordemos que la cláusula de revisión del sector mercantil originalmente se iba a discutir en enero del próximo año, aunque finalmente se adelantó para el corriente mes. Esa herramienta este sindicato ya la había utilizado en la negociación del año pasado y permitió un incremento adicional del 6%, firmado en enero último."La situación en nuestro rubro, comercio y servicio, está complicada porque el comerciante al caerse de las ventas está buscando palear la situación de distintas maneras. Fijate que si bien no se cayeron los puestos de trabajo, no se están creando nuevos puestos y de acuerdo a los datos oficiales, ha crecido mucho el trabajo en negro. Hay más trabajadores que no van a tener obra social, que no van a tener ART, que no aportan a la caja de jubilaciones y que por lo tanto estamos perjudicando a los jubilados y otras situaciones en general que nos marca que la situación es más que difícil", deslizó el gremialista al respecto.En tanto, finalizó hablando del panorama local, que vive Rafaela, donde destacó que "tenemos la misma cantidad de empleados. Hay alrededor de 6.500 trabajadores en todo lo que es el ámbito de Rafaela, desde hace varios años. Lo concreto es que no está creciendo, a medida que la gente se jubila, se va cubriendo, pero determinadas empresas están achicando la plantilla. Además somos conscientes que en el rubro supermercados están trabajando con la plantilla justa. Por ejemplo, para fin de año no han tomado un sólo trabajador, lo que marca un poco el contexto en el que estamos", concluyó.