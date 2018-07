“La música en sí misma, es un fenómeno de resonancia”

“Me inspira la naturaleza, los grandes misterios, el por qué somos como somos…” Alberto Rojo es músico, científico, especialista en mecánica cuántica, escritor. Trabajó con los artistas más reconocidos del país; y sus obras, se tocan en el mundo.El próximo sábado a las 21:30 horas, se presenta en el Teatro Lasserre, en el Ciclo de Música Popular de la Asociación Cultural Otras Voces, junto a los prestigiosos Norbi Córdoba en bajo y Horacio Cacoliris en percusión. Juntos compartirán parte de su extensa producción, incluida en los discos “De visita”, “Para mi sombra”, “Tangentes” y “Amaicha”.Antes de llegar a la ciudad, Alberto Rojo dialogó con LA OPINION acerca de su carrera, y el cruce entre la música y la física, y el rol de las artes en la formación de los niños.¿Cómo nace tu vínculo con la canción?Nace de muy chico. Primero por parte de mis tías maternas, que cantaban canciones del folclore y luego por parte de mi viejo, que escuchaba mucha música clásica y tango. Las baladas de Chopin junto con Alfonsina y el Mar y Noche de Rondas fueron de las primeras músicas que me tocaron antes de cumplir, digamos, 12 años. Más adelante (a los 14 o por ahí) descubrí la guitarra, tanto la (así llamada) clásica como la (así llamada) popular.No puedo dejar de pensar en Eduardo Falú y Atahualpa Yupanqui, en lo que refiere a la canción, la poesía y la guitarra. Mercedes es mi referente máximo en la canción. Más recientemente, digamos hace 20 años, descubrí a Ralph Towner, un guitarrista que admiro muchísimo y con cuyo estilo (no tanto el género) me identifico.Busco sobre todo la confluencia de las ideas con la emoción. Me inspira la naturaleza, los grandes misterios, el por qué somos como somos.Es un gran honor. Y a la vez una alegría, saber que me estudian en varias partes. Hace poco me enteré que también me estudian en Bloomington (Indiana), una de las mejores escuelas de música de EE.UU. Y hasta en mi misma universidad, en EE.UU. (donde yo estoy en el departamento de música) me enteré que rinden exámenes de guitarra con mis obras. Es algo maravilloso.Es un cruce esencial. Y es esencial porque la música es un gran misterio, me refiero al hecho de que algunas combinaciones de sonidos abstractos evoquen emociones fuertes, miedo, tristeza, alegría. Y que esas combinaciones particulares de sonidos tengan propiedades de tipo matemático o físico es un misterio de la ciencia y de la vida. No es exagerado decir que la música en sí misma es un fenómeno de resonancia entre el cerebro humano y el mundo de sonidos que lo rodea.Estoy convencido de que es una función fundamental. Sobre todo la integración de las dos. Yo creo que se aprende geometría a la par del desarrollo del arte plástico, o conceptos de aritmética a través de la música, se incorpora a edad temprana la idea de que las fronteras entre disciplinas son un artificio taxonómico de la mente. Y eso es esencial en el desarrollo del proceso creativo. Como conté en otros lugares, siempre que tuve la ocasión de dar clases de física a niños de segundo o tercer grado, pude constatar que son ellos quienes hacen las mejores preguntas porque todavía no han adquirido el miedo a equivocarse.Del error se aprende. Lo mejor es no ensañarlo. Los niños son científicos y artistas innatos. Dibujan casi por instinto y son curiosos inveterados. La implementación de estas ideas comprende desafíos sustantivos, sobre todo en la capacitación de docentes, pero el camino es posible.En la apertura del recital se presentará el grupo local Equinox Trío integrado por Verónica Reinero, Guillermina Scalenghe y Manuel Maldonado, quienes ofrecerán una propuesta con temas propios y de otros autores donde se mezclan diferentes influencias musicales dentro de los géneros folclórico, rock y diversos ritmos latinoamericanos.Las entradas se encuentran a la venta en el Teatro Lasserre, la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, la Escuela 22 de Noviembre que funciona en el Sindicato de Músicos, en Casa Marcucci Música, Jalito Tiempo de café y amigos, Faber Libros y en la sede de la C.T.A. Castellanos de Tucumán y San Martín. Esta actividad se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.