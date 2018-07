Se retiró el “Malevo” Ferreyra

Osmar Ferreyra colgó los botines. Anunció su retiro oficial del fútbol profesional luego de 15 años. El mediocampista surgido en las Inferiores de River, de destacada trayectoria en el fútbol de nuestro país y también con paso por varios clubes del exterior se sumará al cuerpo técnico del Al-Ittihad de Arabia Saudita, equipo que es dirigido por Ramón Díaz y su hijo Emiliano."No le puedo dar mucho al fútbol, esa es la realidad. Sabía que no la iba a pasar bien en los clubes que me habían llamado. No fue de la manera esperada, pero me tocó así", expresó Ferreyra en FM Riel.El “Malevo” llegó a Atlético de Rafaela a mediados de 2015, con 32 años de edad y sin continuidad en el River de Marcelo Gallardo rescindió su contrato para llegar a la “Crema” de Roberto Sensini. Ocupó la vacante que dejó Lucas Krupsky, lesionado.Sus clubes: River (2003), CSKA Moscú (2004/2005), PSV Eindhoven (2005), San Lorenzo (2006, 2007), FC Dnipro Dnipropetrovsk de Ucrania (del 2008 al 2011), Independiente (del 2011 al 2013), River (del 2013 al 2015), Atlético de Rafaela (2015), Panetolikos FC de Grecia (2016,2017), Boca Unidos de Corrientes (2017, 2018).