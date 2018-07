La “Crema” no detiene su marcha

Atlético de Rafaela sigue adelante con la pretemporada en el predio del Polideportivo del Autódromo, con la mira puesta en el próximo torneo de la B Nacional.Además, en la “Crema” no pierden de vista los partidos que asumirá en el estadio Monumental ante Atlético Sastre, el 15 de julio por octavos de final de la Copa Santa Fe, y frente a Defensores de Belgrano, en cancha de Sarmiento de Junín, el 24 de julio por los 32avos de final de la Copa Argentina.En la práctica matutina de ayer Lito Bottaniz y Juan Pablo Amadío volvieron a darle minutos de fútbol a su equipo, probando alternativas en el sistema táctico que utilizó en el amistoso del miércoles ante Atlético San Jorge (donde ganó 1 a 0).Ayer, el DT probó con un 3-4-1-2 y colocó en la última línea a Abel Masuero, el último de los refuerzos que se sumó a comienzo de semana. Así, el equipo tuvo a: Nahuel Pezzini; Tomás Baroni, Masuero y Gastón Suso; Enzo Gaggi, Lucas Quiróz, Emiliano Romero, Angelo Martino; Mauro Marconato; Maximiliano Casa y Matías Quiroga.Con una pequeña carga muscular el lateral derecho, Lucas Blondel trabajó de manera diferenciada.En lo que resta de la preparación, hasta llegar a mediados de agosto que comenzará el torneo de la B Nacional, y más allá de los dos juegos que tendrá por delante Atlético en las Copas, Santa Fe y Argentina, sigue buscando de realizar encuentros amistosos. Ya jugó dos, vs Unión y Atlético San Jorge, mientras que en la jornada de ayer se confirmó que el miércoles 1 de agosto estará midiéndose con Patronato de Paraná.Por otro lado, entre hoy y mañana podría arreglarse finalmente el amistoso que hasta el momento no se pudo disputar con Colón de Santa Fe. El mismo podría disputarse a mediados de la próxima semana en la capital provincial.