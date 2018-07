Terminaron como empezaron

Con un discreto partido disputado anoche en barrio Villa Rosas entre Peñarol y Atlético de Rafaela y que terminó igualado sin goles, se puso en marcha el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.Los dos elencos llegaban con la necesidad de comenzar con el pie derecho esta segunda parte del año en el principal certamen doméstico pero la paridad reinó a lo largo de los 90 minutos.Casi sobre el cierre del encuentro lo tuvo el local por intermedio de Luis Boiero que tomó una pelota en la media luna, giró y sacó un remate que dio en el poste.En la última de la noche, ya en tiempo de descuento, el “Flaco” Vázquez cabeceó en el área de la “Crema” y el balón se fue apenas desviado.En el encuentro de Reserva terminaron igualando 1 a 1.La primera fecha del Clausura tendrá continuidad en la noche de hoy con el segundo de los adelantos que fueron programados. A las 21:30, Unión estará recibiendo en Sunchales a Ferrocarril del Estado, encuentro que será arbitrado por Enrique Calderón.15:30 hs Florida de Clucellas vs. Argentino de Humberto, Ben Hur vs. Sportivo Norte (en cancha principal), Argentino Quilmes vs 9 de Julio, Deportivo Tacural vs. Brown de San Vicente, Deportivo Ramona vs. Deportivo Libertad.