Panorama Político

EMPRESARIOS

Y LOS SUBSIDIOS

La cúpula del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región ofreció el lunes el agasajo a la prensa rafaelina por el Día del Periodista, que se celebró el 7 de junio. Como se publicó, el encuentro siempre se programa el primer lunes de julio cuando se realiza la habitual reunión de Comisión Directiva de la entidad.

El diálogo en torno a las mesas, entre sandwichitos, empanadas, pizzas y fiambres, ocupó los temas de la agenda empresaria y de la ciudad. Un directivo muy reflexivo anticipó ante los representantes de este Diario que la gremial empresaria evaluaba efectuar un pronunciamiento público sobre la decisión del Concejo Municipal de subsidiar la Tasa Municipal con los fondos que se ahorrarán por el congelamiento de los sueldos de ediles y funcionarios por seis meses.

"No se puede caer en el mismo pecado que tanto se cuestionó al gobierno nacional anterior cuando subsidiaba la energía a las villas, a la clase media y a los ricos de Puerto Madero sin distinción. Destinar el ahorro por el congelamiento de sueldos de funcionarios y dietas de concejales se cayó en el mismo error. A los concejales les faltó esta perspectiva", planteó el dirigente.



EMPRESARIOS Y

EXPORTADORES

El intendente de Santa Fe, José Corral, uno de los referentes de Cambiemos en la Provincia, estuvo en Rafaela el martes para presentar la Semana de Comercio Exterior que se llevará a cabo en la Estación Belgrano de la capital provincial dentro de un mes, con rondas de negocios, charlas, paneles y talleres en el menú.

El lanzamiento se llevó a cabo en la Sala de Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial, ante la presencia de concejales de Cambiemos como Leo Viotti, Hugo Menossi y Lalo Bonino. También estaba el referente radical Germán Bottero. Y los dirigentes locales Gabriel Rivarossa (vicepresidente del CCIRR) y Edmundo López, titular de la Cámara de Comercio Exterior.

No había invitados de la Municipalidad de Rafaela. Nadie. "No nos invitaron, ¿a vos te parece? ¡Fue un acto partidario de Cambiemos en el Centro Comercial!" se quejó con evidente mal humor un funcionario de peso en Moreno 8.

Alguien de la Cámara de Comercio Exterior local quiso reducir daños el lunes a la tardecita cuando anticipó a funcionarios del Municipio rafaelino sobre ese encuentro en la gremial empresaria. Pero no logró el objetivo: el miércoles se canceló la presentación de la Edición 2018 del Programa "Rafaela Exporta" que se ejecuta con fondos públicos. Y el malestar es tal en el gobierno municipal que por ahora no hay fecha... alguien pagará los platos rotos.



¿LIFSCHITZ ALQUILA

CASA EN RAFAELA?

El gobernador Lifschitz presidió el martes la inauguración del acceso al PAER, una obra financiada por la Provincia que aportó más de $ 12 millones, y la entrega de 53 viviendas que se construyeron los barrios Italia y Mora. Ese día, en uno de los discursos, elogió el carácter progresista de la ciudad y su potente aparato productivo basado en una matriz industrial.

El jefe de la Casa Gris tiene previsto retornar a la ciudad el lunes para encabezar el acto del Gobierno provincial por el 9 de Julio, el Día de la Independencia, que se realizará como es habitual frente a la Municipalidad, un poco entre calle San Martín y Moreno.

Y quizás si las agendas ahora tentativas se confirman, Lifschitz volverá a la ciudad el 12 de julio para inaugurar junto a la ministra de Salud, Andrea Uboldi, el flamante tomógrafo que se instaló en el sector que ocupaba la vieja guardia del Hospital rafaelino, según indicó el director del efector público, Jorge Bertram.

A este ritmo, nadie puede descartar que el Gobernador no alquile una casita o un departamento en Rafaela.

Más aún considerando que comenzó la semana apretadito por la prensa. Es que el lunes le preguntaron en Santa Fe si estaba distanciado de su antecesor en el cargo y actual titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti. Lifschitz dijo que no aunque debió aceptar que siempre hay "matices". No obstante, descartó de plano la posibilidad de abandonar el Frente Progresista en caso de que no avance la reforma de la Constitución provincial para postularse con una lista propia en las elecciones de 2019.



CALVO, SIN

POLEMICA

El senador provincial, Alcides Calvo, aceptó sin polemizar el pedido formulado por el bloque de concejales radicales de Cambiemos para que desocupe la oficina del 1º piso del edificio municipal que utilizaba como "centro de operaciones" para coordinar su actividad legislativa con todo el departamento Castellanos.

La pequeña victoria política de Leo Viotti hizo que el legislador busque y encuentre en tiempo récord un espacio a metros del Municipio, pues alquiló un inmueble en calle 25 de Mayo al 168.



INDUSTRIALES

EN ARMSTRONG

La Federación Industrial de Santa Fe confirmó que el almuerzo por el Día de la Industria se llevará a cabo el viernes 14 de septiembre en la localidad de Armstrong. Tras realizarse el año pasado en Esperanza, esta vez los empresarios santafesinos convergerán a la ciudad del sur provincial donde recientemente se efectuó una nueva edición de la Expoagro, una de las muestras rurales más importantes del país.

En la Argentina, el Día de la Industria se conmemora cada 2 de septiembre en tanto que FISFE resolvió, de un tiempo a esta parte, efectuar almuerzos algún viernes de ese mes. Como siempre, se prevé una buena participación de dirigentes asociados del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región.



ABORTO LEGAL

EN EL SENADO

Con la media sanción del proyecto de aborto legal de la Cámara de Diputados, ahora el espinoso tema que divide en dos a la sociedad se trasladó al Senado nacional. La votación en la Cámara baja fue tan ajustada que en el inicio de aquella histórica sesión la posición contraria al proyecto partía con algún voto más, pero después de más de 20 horas de debate la balanza se inclinó para el lado de la aprobación.

La paridad también se dio entre los diputados nacionales por Santa Fe, aunque 10 votaron negativamente (Luis Contigiani, Silvina Frana, Alejandro Grandinetti, Astrid Hummel, Lucas Incicco, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Vanesa Massetani, José Núñez y Gisela Scaglia) y 9 en forma afirmativa (Albord Cantard, Marcos Cleri, Lucila De Ponti, Gonzalo del Cerro, Josefina González, Hugo Marcucci, Alejandro Ramos, Alejandra Rodenas y Agustín Rossi).

La pregunta es qué harán los tres senadores santafesinos. María de los Ángeles Sacnún, de Unidad Ciudadana, ya anticipó que está a favor del aborto legal. ¿Carlos Reutemann y el rafaelino Omar Perotti? Aún no se han pronunciado públicamente. El miércoles, periodistas y trabajadoras de la comunicación de Rosario realizaron un pañuelazo para que los senadores nacionales por la provincia de Santa Fe, Perotti y Reutemann, voten a favor del proyecto en la sesión del 8 de agosto cuando se trate en el recinto. Incluso mostraron banderas en el grupo con los nombres de los legisladores...