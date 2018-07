Cannabis medicinal: un amparo para autocultivo

El pasado miércoles un grupo de madres rosarinas acompañadas por la Concejala Caren Tepp y el equipo de abogadas de Ciudad Futura realizaron la presentación de un amparo judicial que les permita el autocultivo de cannabis con fines medicinales para el tratamiento de distintas patologías de sus hijos.

Se trata de un caso histórico en el país, porque por primera vez el amparo se presenta en forma colectiva, dado que todos los antecedentes judiciales existentes partieron de demandas individuales. Pero además, porque también se presentará un recurso de hábeas corpus ante el juez penal en turno para garantizar que las fuerzas de seguridad no interfieran en el ejercicio del derecho al autocultivo que se está reclamando, un recurso jurídico hasta ahora nunca utilizado con estos fines.

“Hoy en términos legislativos estamos en una zona gris enorme: por un lado a nivel nacional hay una ley que solo reconoce el uso medicinal en casos de epilepsia y no permite tampoco el autocultivo, por ende se lo persigue y penaliza.Y a nivel provincial se aprobó una ley que planteaba avances pero que nunca se terminó de implementar, como por ejemplo en la producción por parte del Estado junto con la universidad de estos aceites”, explicó la concejala sobre la situación legal del uso del cannabis medicinal. Y agregó: “Cuando una conoce casos como los de estas madres, en donde el uso de aceite de Cannabis revirtió los pronósticos de tumor cerebral, aparece una vez más la pregunta sobre ¿Qué hace el Estado? Si las persigue o las acompaña en la búsqueda del bienestar de los niños y de toda la familia”.

“Los médicos llegaron a decirme que iba a quedar dormido, con secuelas neurológicas; que no iba a ver, escuchar, comer, hablar ni moverse. Pero a los pocos días de empezar el tratamiento con aceite de cannabis todo cambió. Mejoró, se despertó y salió de terapia intensiva”, relató Erika Atos, madre de un chico con muchos problemas de salud a partir de un tumor en la cabeza.

“En mi tránsito por el cannabis siempre estuve fuera de la ley. Mi lucha y mi compromiso es porque necesito la continuidad del tratamiento de mi hijo. No puedo depender de un cultivo que me salga bien o mal, de una mamá que me done o de otra que le sobre. Si me encuentran con una planta soy narcotraficante, si voy a comprar también. Necesito libertad y tranquilidad”, declaró Carina Prieto, una de las “Madres que se plantan”, como ellas mismas se llaman.

A su vez, hoy a las 15 horas en el Concejo Municipal, se realizará la firma de una nota en apoyo al amparo, por parte de un amplio abanico de ediles locales de todas las fuerzas políticas, que será ingresado judicialmente.

“En Ciudad Futura creemos que parte de nuestro trabajo político es el de acompañar estas luchas. No sólo por los casos particulares sino también porque son expresiones de debates que suceden en nuestra sociedad, y es nuestra tarea hacerlos llegar a las instituciones”, concluyó la edila de Ciudad Futura.