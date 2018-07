Remodelación de la Av. Independencia generó roces

En el encuentro ordinario de la víspera, del Cuerpo Legislativo local, la temática, pese a ser variada, en general fue girada a comisión excepto una minuta de Comunicación y un proyecto de Declaración que fue aprobado en forma unánime.En la ocasión tuvo ingreso una nota remitida por Gustavo Ristorto solicitando información correspondiente a la posible vacante del cargo de responsable de Organo Técnico de Aplicación de la Ordenanza Nº 2405 ( fitosanitarios), misiva que, por no ser campo de acción del Concejo se dispuso remitirla al Ejecutivo para que responda al vecino.Fueron girados a comisión los proyectos que se detallan a continuación:De Ordenanza, cuya autoría corresponde a Leandro Lamberti, contando con la adhesión de: Carlos Gómez y Andrea Ochat*Instaura el Registro Municipal de Acompañantes TerapéuticosLamberti fundamentó el proyecto y fue girado a comisión para un análisis más profundo.De Ordenanza cuya autoría es de Leandro Lamberti con la adhesión de: Carlos Gómez y Andrea Ochat*Crea el Registro de Actividades Acústicas Contaminantes.En los fundamentos el autor remarcó que el proyecto va de la mano con ordenanzas que están en vigencia.De Ordenanza, elaborado por: Fernando Cattaneo*Establece procedimientos para la realización de obras, enajenaciones, compras, trabajos, servicios, instalaciones, reconstrucciones y contrataciones de la Municipalidad de Sunchales.En una extensa fundamentación, en la que remarcó no hacer hincapié en ninguna gestión en particular, ya que era práctica corriente en todas las administraciones, estando librado a la voluntad del Ejecutivo de turno, destacó que el disparador del proyecto fueron varios vacíos legales detectados.De Ordenanza elevado por: Fernando Cattaneo*Autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a construir reductores de velocidad de tránsito vehicular sobre calle Dentesano, entre Leguizamón y Lavalle.El autor fue el responsable de fundamentar el proyecto, que al igual que los otros fue girado a comisión.De Ordenanza girado por el Departamento Ejecutivo Municipal*Autoriza a la empresa Wiltel S.A. a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea.La fundamentación fue hecha por Carlos Gómez quien recordó que el proyecto se inicia a partir de una nota remitida por la empresa en septiembre del año anterior.De Minuta de Comunicación elaborada por María José Ferrero*Solicita a la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Santa Fe para que adhieran a la Ley Nacional N° 27.043, la cual declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista.La fundamentación fue responsabilidad de la concejal Ferrero.De Minuta de Comunicación, elaborado por: Fernando Cattaneo con la adhesión de: Oscar Trinchieri*Reitera Minuta de Comunicación Nº 763/2018, referida a la obra “Revitalización y puesta en valor de la Av. Independencia”.El presidente del cuerpo fundamentó el proyecto remarcando que reconoce la marcada disposición de todo el Ejecutivo a brindar la información que se les requiere, pero en este caso la minuta citada no fue respondida. En otro pasaje se refirió al llamado a licitación para la obra, abierto hace unos días, y manifestó que le preocupa la licitación porque el cuerpo no tiene cabal conocimiento de los pormenores de la obra que se ejecutará, destacó que no quieren quedar al margen, razón por la cual requieren mayor información.Luego en virtud al artículo 61 se dio entrada a un Proyecto de Declaración, elaborado por Fernando Cattaneo y aprobado por el cuerpo, merced al cual se declara de Interés Ciudadano la visita del presidente de la ACI y los actos celebratorios del Día Internacional de la Cooperación.