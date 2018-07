Del otro lado del mostrador

De este modo podríamos denominar las acciones del concejal Oscar Trinchieri, quien en la sesión de ayer tuvo cruces verbales con el bloque oficialista.En tal sentido Trinchieri, pidió la palabra para demostrar su adhesión a la minuta de comunicación aprobada, en relación al pedido de informes por la obra Revitalización y puesta en valor de la Av. Independencia.El edil comenzó su mensaje manifestando que " no le encuentro calificativo al proceder del Ejecutivo", por no responder a la minuta en cuestión y remarcó que ignoraron y ningunearon al Concejo, aseverando que el documento aprobado dejaba mal parados a los ediles oficialistas, porque ellos también avalaron el pedido de informes.Cuando concluyó pidió la palabra el concejal Leandro Lamberti quien expresó que " en virtud de no contar con la información se hicieron muchas suposiciones".Uno de los temas que preocupa es el monto de las ofertas de las dos empresas que participaron de la licitación una supera los 13 millones, la otra los 7 millones, ante ello, el edil en uso de la palabra hizo saber que habló con el empresario que presentó la menor oferta y le hizo saber que considera que puede realizar la obra tal cual la necesita el municipio..Por otra parte y ante los duros términos de Trinchieri hizo saber que investigó un archivo periodístico y recordó que la última vez que se reestructuró la Av. Independencia fue en 2009, durante una de las Intendencias de Trinchieri, el Concejo, en ese momento también elevó una minuta de comunicación requiriendo informes que el Ejecutivo no brindó, y recordó que los ediles oficialistas de ese momento también avalaron el pedido.Por otra parte hizo saber que conversó con el Secretario de Obras Públicas y que está dispuesto a presentar toda la información.Hubo un cuarto intermedio para modificar una parte del texto y al reanudarse la sesión Carlos Gómez pidió la palabra y señaló que el bloque oficialista no queda mal parado, y enfatizó que " acompañamos porque creemos en la transparencia y apoyamos todos los pedidos de información", al pasarse a votación se dio curso a la minuta de comunicación.