Notable victoria de Pella

WIMBLEDON, 6 (AFP-NA). - El bahiense Guido Pella dio ayer la sorpresa en el torneo de Wimbledon al remontar y eliminar al finalista de 2017 Marin Cilic -3° del ranking mundial-, en una jornada en la que el tandilense Juan Martín Del Potro llegó a tercera ronda y el porteño Diego Schwartzman quedó fuera. En un partido que se disputó en dos días, al ser interrumpido por la lluvia el miércoles con Pella cediendo los dos primeros sets, el argentino 82º del mundo dio vuelta la historia para vencer por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7/3) y 7-5 al tercer favorito.El jugador de Bahía Blanca, que nunca había ganado un partido en Wimbledon en sus cinco actuaciones precedentes, se medirá por una plaza en octavos de final al estadounidense MacKenzie McDonald, que tampoco había alcanzado la tercera ronda de un torneo del Grand Slam.El jugador zurdo se benefició de la interrupción del partido el miércoles por la lluvia, cuando su rival mandaba por 2 sets a 0 y 3 juegos a 1. El argentino, que nunca había ganado a uno de los primeros cinco jugadores del mundo, aprovechó su cuarta bola de partido y se medirá en la próxima ronda a un jugador inferior en el ranking, el estadounidense Mackenzie McDonald."La lluvia me ayudó", dijo Pella al término del partido. Cilic "ayer estaba jugando tan bien, golpeando la bola tan fuerte, no podía hacer nada". "Hoy jugué diferente, siendo más agresivo", agregó. "Me sentía con mucha más confianza, serví mejor y estaba más tranquilo", prosiguió.DELPO IGUALO A NALBANDIANPor su parte, Del Potro, semifinalista en 2013, se impuso fácilmente al veterano español Feliciano López (6-4, 6-1 y 6-2) e igualó las 19 victorias conseguidas en Wimbledon por su compatriota David Nalbandian. Del Potro se medirá ahora al canadiense Denis Shapovalov.En cuanto a Feliciano López, se despidió con el consuelo de irse de Londres habiéndose convertido en el tenista que más torneos seguidos del Grand Slam ha disputado, 66, enhebrándolos todos desde Roland Garros en 2002.En cambio, el argentino Diego Schwartzman, decimocuarto cabeza de serie, perdió 6-3, 6-4 y 7-6 (7/3) ante el checo Vesely, que es 93º del mundo.FAVORITOSRafael Nadal venció al kazajo Mijail Kukushkin, 77º del mundo, por 6-4, 6-3 y 6-4, y se medirá por una plaza en octavos de final al australiano Alex de Minaur, de 19 años y 80º del mundo. El mallorquín sufrió en dos momentos puntuales del partido: cuando vio cómo el kazajo le empataba a cuatro juegos en la primera manga tras haber ido ganando 4-0, y cuando se encontró 3-1 abajo en la tercera.Otro ilustre de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic, tres veces ganador en Wimbledon, también ganó su partido de segunda ronda, al argentino Horacio Zeballos por 6-1, 6-2, y 6-3. Djokovic, de 31 años y actualmente 21º del mundo, se medirá al británico Kyle Edmund o al estadounidense Bradley Klahn por una plaza en octavos de final.