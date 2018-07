Falleció Claude Lanzmann

PARIS, 6 (AFP-NA) Por Alain Jean-Robert. - El cineasta francés Claude Lanzmann, fallecido este jueves a los 92 años, marcó el siglo XX con "Shoah", un filme monumental sobre el exterminio de los judíos durante el nazismo y que, según el gobierno alemán, permitió "una reconciliación"."Todos aquellos que entre nosotros se preguntan cuál fue nuestra responsabilidad en tanto que alemanes, deberían ver Shoah.Gracias a su trabajo de memoria, Claude Lanzmann hizo posible una reconciliación. Y esto perdurará", indicó en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, tras conocerse la muerte del cineasta en su domicilio de París.El director de este gran documental de 9h 30min de duración, estrenado en 1985, también fue periodista, escritor y director de la prestigiosa revista francesa "Les Temps Modernes", fundada por Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, de quien fue su amante."La muerte no es una evidencia. Yo no defiendo para nada la muerte. Sigo creyendo en la vida. Amo la vida con locura aunque la mayoría de las veces no sea divertida", había confiado Lanzmann recientemente a la AFP.El año pasado, había quedado profundamente afectado por la muerte de su hijo Félix, de 23 años, por un "cáncer sin piedad".Defensor infatigable de la causa de Israel, se reivindicaba como resistente y combatiente en favor de la verdad."Cuando veo lo que he hecho a lo largo de mi vida, creo que encarné la verdad. Nunca jugué con esto", afirmó Lanzmann."El deceso de Claude Lanzmann constituye una pérdida enorme para la humanidad y en particular para el pueblo judío", reaccionó el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Emmanuel Nahshon.