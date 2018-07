Russo apoya a Sampaoli

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, le brindó su apoyo este jueves al entrenador Jorge Sampaoli para que continúe como técnico de la Selección argentina si es que "está convencido" mientras que dijo que los jugadores del equipo nacional "tuvieron mucha incidencia en las decisiones". "Si Sampaoli no se quiere ir, hay que respetarle el contrato y si está convencido de revertir esta situación, soy partidario de que siga", reveló Russo, tras lo cual señaló: "El problema de la selección argentina no fue sólo Sampaoli. Los jugadores tuvieron mucha incidencia, es un derecho adquirido, pero está mal. El equipo necesitaba cambios y el técnico no pudo armar un grupo nuevo. A veces hay que poner límites. En vez de ir a Barcelona, podríamos haber hecho la preparación en el predio de Ezeiza". Asimismo, el mandatario de Lanús manifestó: "A algunos de los jugadores que fueron al Mundial, Sampaoli no los hubiese convocado, pero tampoco podía romper el grupo que ya estaba armado. La selección argentina no tiene a los mejores jugadores del mundo, es la verdad. Esperábamos clasificarnos primeros en el grupo, jugar con Perú en octavos de final y después era prender una vela y ver qué pasaba", aseveró.